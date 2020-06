Nertsenhouders van wie besmet bedrijf wordt geruimd, mogen niet opnieuw beginnen

Nertsen en hun fokkers in het nauw (foto: Mark).

Nertsenhouders bij wie op hun bedrijf het coronavirus is ontdekt, moeten stoppen met hun werk. Dat is de consequentie van de ruiming, die nodig is om de volksgezondheid niet verder in gevaar te brengen. De ministers van Landbouw en Volksgezondheid gaan dit later deze avond officieel bekend maken, zo meldt NPO Radio 1.

In Brabant zijn acht nertsenfokkerijen besmet. In Noord-Limburg één. Zij worden zo snel mogelijk geruimd. Daarna krijgen de eigenaars geen toestemming om de draad op te pakken.

"Dit komt hard binnen. Dit is een klap er bovenop", reageert een van de gedupeerden, Huub Kuijpers uit Deurne. De nertsenfokker kan op zich leven met de ruiming, ook al vindt hij 'verschrikkelijk' dat ook pasgeboren nertsen eraan moeten geloven. Maar dat hij na veertig jaar moet stoppen, dat is een hard gelag. Kuijpers (60) was van plan om na het ruimen van zijn bedrijf zijn stallen weer vol te gaan zetten met dieren, zo zei hij tegen Omroep Brabant.

LEES OOK: