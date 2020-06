Theaterdirecteur is trots op zijn coronaformule: 'Dat Broadway ons om advies vraagt is geweldig'

Jan Wouda krijgt die lach niet meer van zijn gezicht. (foto: Raymond Merkx)

Dat Brabant voorop loopt, wisten we natuurlijk al. De Amerikanen weten dat nu ook, want zelfs Broadway heeft interesse in het ‘coronaproof’ theatersysteem bij Markant in Uden. "Ik hoop dat ze ooit langskomen voor koffie met worstenbrood, geen donut natuurlijk", lacht directeur Jan Wouda.

"Het was gewoon kicken", de goedlachse theaterdirecteur kan zijn geluk niet op nu zelfs het grote Amerika interesse heeft in de werkwijze van het kleine theater. "Allemaal in het kleine Uden. We staan weer even op de kaart en dat is heel leuk!"

"De professionals van Broadway staan natuurlijk veel meer in the picture dan een Udens theater. En als die dan dan om advies vragen, dat is geweldig", vervolgt Wouda glunderend. "Brabantse trots is hier natuurlijk wel op zijn plaats." Welk grote Amerikaans musicalproducent het is, kan Wouda om contractuele redenen niet zeggen.

"Ze vechten waar ze voor staan en dat is bewonderenswaardig."

Het bleef niet alleen bij het telefoontje uit Amerika. Ook andere internationale theaters en bioscopen hebben al om informatie gevraagd. Ook producent Albert Verlinde en zijn productiebedrijf Stage Entertainment zijn enthousiast. "Ze leggen zich er hier in Uden niet zomaar bij neer. Ze vechten waar ze voor staan en dat is bewonderenswaardig", weet de musicalproducent.

In het theater wordt geëxperimenteerd met een ‘coronaproof’ theatersysteem, waarmee toch 70 procent van de stoelen kan worden gebruikt. Dat is dus veel meer dan de dertig en straks honderd stoelen die het RIVM toestaat.

Daarvoor zijn wel tientallen maatregelen nodig. De bezoekers zitten in tweetallen bij elkaar. De derde stoel is omgebouwd tot een tafeltje voor drankjes en hapjes. Ook zijn er plexiglas schermen die verplaatst kunnen worden, voor grotere gezinnen. Ook bovenop de stoelen zitten schermen, zodat je voor en achter beschermd bent.

"Een groot deel van de theaters dreigt om te vallen."

"Juist de wetenschappelijke onderbouwing wekt internationale interesse", vertelt bedenker Christian Brander van Tausch in Schijndel. Hij heeft het verspreidingsrisico tot in details berekend. In combinatie met de proefopstelling in Uden moet het plan regeringen over de streep trekken. "Dat moet, want een groot deel van de theater dreigt anders om te vallen."

En dus is de boodschap richting het kabinet duidelijk. "Ik hoop dat Den Haag zo snel mogelijk hier in Uden komt kijken. Dan kunnen we echt gaan testen. Dan moet het met dit plan mogelijk zijn om alle theaters op 1 september te openen."

Belangstelling, op anderhalve meter afstand. (foto: F.Vonk/gemeente Uden)

De opstelling met verplaatsbare schotjes. (foto: Omroep Brabant)

Achter elk stoel zijn schermen geplaatst. (foto: Omroep Brabant)