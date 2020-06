Schoonzoon van Klaas Otto ontkent dat hij de baas was van ‘dodelijk’ drugslab

Het gerechtsgebouw in Breda (foto: Henk Voermans).

Paul G. ontkent dat hij iets te maken had met het drugslab in Hechtel-Eksel waar drie doden vielen. “Ik heb er geen weet van”, zei hij op een tussentijdse zitting over de geruchtmakende zaak. De schoonzoon van Klaas Otto zweeg tot nu toe.

Eind januari 2019 ging er in dat lab ging iets mis en dat leidde tot de dood van drie laboranten uit Eindhoven en Valkenswaard.

Het OM benadrukte donderdag dat Paul G. een prominente rol had. Hij zou de leider zijn van een misdaadorganisatie die drugslabs exploiteerde in Hechtel-Eksel en ook aan het Broxven in Esch.

Verhoor

Maar zijn advocaat Louis De Leon zei dat justitie de beschuldigingen niet hard kan maken. Paul G. blijkt vorige week vrijdag uitgebreid te zijn verhoord door de politie. De advocaat dat er onvoldoende bewijs is en vroeg om vrijlating. .

Paul G. uit Bergen op Zoom zit sinds ruim een half jaar in de cel. Hij was donderdag in de rechtszaal. G. zei zelf dat hij het vreselijk vindt dat hij in verband wordt gebracht met het dodelijk ongeluk in het lab. “Dat vind ik écht het ergste wat er is.” Hij kondigde aan dat hij nog meer wil gaan zeggen over de beschuldigingen: “Over alles”.

De twee officieren van justitie reageerden kritisch. “We zijn nog bezig alles op een rijtje te zetten. Wat ons betreft is er nog géén openheid gegeven”.

“Er is nog iets bij gekomen”, meldde het OM. De politie heeft Whatsappberichten van hem onderschept. De advocaat noemt die berichten juist óntlastend: Paul G. vermoedde dat een vriend van hem was overleden in dat Belgische lab en heeft daar met een andere vriend over geappt.

Onderzoek bij het drugslab in Eksel (foto: Jozef Bijnen/SQ Vision).

Kaalplukken

Op de zitting werd ook bekend dat het OM de Bergenaar wil kaalplukken voor dik een kwart miljoen euro. Paul G. zou dat geld hebben verdiend met criminele activiteiten, zoals dat drugslab in Esch.

Vanaf 2013 had hij nauwelijks legale inkomsten, stelt het OM. “Als we dan zien wat hij contant betaald heeft, aan horloges, een bankstel, auto’s...”, zei een van de officieren van justitie. Maar G. reageerde verontwaardigd. “Ik heb geen illegale praktijken." De rechtbankvoorzitter adviseerde hem uit te leggen hoe het dan wél zit.

Negen verdachten

Het OM wil ook van vier andere verdachten anderhalve ton misdaadgeld afpakken. De politie beschuldigt in totaal negen verdachten ervan dat ze deel uitmaken van een internationale organisatie van drugsproducenten. Onder hen ook Walter P. uit München, bijnaam ‘De Duitser’.

De meeste andere verdachten zijn eerder al vrijgelaten in afwachting van hun proces. Alleen Paul G. blijft in de cel, wegens de ernstige verdenkingen. Zijn schoonvader Klaas Otto werd twee jaar geleden veroordeeld voor witwassen en afpersing en is inmiddels weer vrij.

De volgende zitting is op 1 september.

