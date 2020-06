Cadeautje voor zorgpersoneel in Den Bosch, hoewel gemeente miljoenen moet bezuinigen

De coronacrisis slaat een extra gat van 15 tot 25 miljoen euro in de begroting van de gemeente Den Bosch. Er komt minder geld binnen, bijvoorbeeld parkeergeld, en de uitgaves zijn hoger. En zonder de uitbraak van het virus zouden de komende jaren financieel al zwaar worden. Toch trekt de gemeente geld uit voor een cadeautje voor het zorgpersoneel.

Er wordt op verschillende posten bezuinigd om de begroting toch enigszins sluitend te krijgen. "We gaan bijvoorbeeld ecologisch bermonderhoud doen om maaikosten te besparen. Er komen dus meer wilde bloemen langs de wegen, die ook nog eens minder onderhouden worden", vertelt wethouder Mike van der Geld.

Parkeren blijkt melkkoe

Hoe groot het financiële gat precies wordt, is nog niet duidelijk. Niet alle kosten en tegenvallers door corona zijn goed in beeld. Alleen de eerste maanden van dit jaar vallen de parkeerinkomsten al zo'n 8 miljoen euro tegen. Ook is er ruim 3 miljoen euro extra aan de GGD uitgegeven en moet de gemeente rekening houden met miljoenen extra aan uitkeringen.