Rechtszaak tegen ruiming van besmette nertsenbedrijven dient al vanmiddag

De rechtszaak die twee dierenrechtenorganisaties hebben aangespannen om ruiming van met corona besmette nertsenbedrijven te voorkomen, dient al vrijdagmiddag. Het kort geding is gericht tegen de Nederlandse Staat en zou maandagmorgen plaatsvinden.

Op verzoek van beide partijen is de zitting vervroegd naar vrijdagmiddag vier uur, bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven in Den Haag. Het is niet duidelijk hoe lang de zaak gaat duren en of er dit weekend al een uitspraak komt.