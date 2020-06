Uitslag van coronatest binnen 48 uur wordt niet gehaald

Getest worden op corona terwijl je in je auto zit. (Foto:Archief)

De maximale capaciteit van 2150 coronatesten per dag is in de eerste week niet gehaald. Dit blijkt uit de eerste cijfers van de drie Brabantse GGD's. Toch kreeg niet iedereen binnen 48 uur de uitslag, zoals de bedoeling was.

"Dat die tijdslimiet niet altijd gehaald is, komt mogelijk door wat hobbels in de communicatie", zegt Jeroen Polman van de GGD West-Brabant. "Je wordt door de landelijke GGD teruggebeld en niet door jouw regionale GGD. Dat is dus een extra stap in de verwerking van de gegevens en hopelijk verloopt dit proces de komende weken soepeler."

Dat niet binnen 48 iedereen de uitslag van de coronatest krijgt, is niet alleen vervelend voor de geteste mensen. Die moeten namelijk in quarantaine totdat de uitslag duidelijk is. Ook hun huisgenoten moeten zich gedragen alsof de geteste medebewoner besmet is. De impact van de lange wachttijd is dus groot.

De GGD West-Brabant heeft een capaciteit van 600 tot 700 coronatesten per dag. Vrijdagmiddag om twaalf uur stond de teller op ruim 1400 testen in de eerste week. "Vooral maandag, eerste pinksterdag, was erg rustig", zegt woordvoerder Polman. "De laatste twee dagen waren het drukst en zijn er dagelijks zo'n 500 tests gedaan."

Bij de GGD Brabant-Zuidoost heeft woordvoerder Anneke Hellings dezelfde ervaring. "Maandag was inderdaad een rustige dag. Hier hebben we een capaciteit van 550 testen op een dag, maar dat is niet gehaald deze week. Donderdagmiddag zaten we op 562 tests in totaal."

GGD Hart voor Brabant heeft een capaciteit van 1000 testen per dag, maar geen enkele keer is dat maximum bereikt. De laatste cijfers van vrijdagmiddag laten zien dat sinds 1 juni in totaal 1949 testen zijn afgenomen. Volgens woordvoerder Jos Klaren lukt het in zijn GGD-regio over het algemeen wel om binnen 48 uur testresultaat te geven.

