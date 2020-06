Ex-collega van nepverpleger: 'Bij hem thuis hingen overal uniformen'

De man die tijdens de coronacrisis als verpleger werkte in het Jeroen Bosch Ziekenhuis zonder de vereiste papieren, had al eerder problemen bij andere werkgevers. Dat blijkt uit gesprekken met oud-collega's. Een van hem kwam wel eens bij hem thuis en zag dat daar overal uniformen hingen.

Een oud-collega vertelt dat hij meteen aan Leroy S. moest denken toen hij het bericht over de nepverpleger las. "Ik stuurde mijn collega een appje: dit lijkt wel op Leroy S.! Het kon bijna niet anders, het is zo'n irritant mannetje."

De voormalige collega vertelt dat hij rond 2014, 2015 voor stadstoezicht werkte. "Ik werkte er nog maar net en toen kwam er al een e-mail van de directie binnen: 'Als ene meneer S. zich meldt, stuur hem dan direct weg.' Later kwam er weer een mail: 'Stuur hem weg en bel direct de politie.'" De reden voor de mails hoorde de man later: Leroy S. zou uniformen van stadstoezicht en een portofoon gestolen hebben.

Tijdens carnaval 2015 ontmoette hij S. voor het eerst. Opeens stond hij voor zijn neus. "Ik beheerde een fietsenstalling met een paar collega's. Opeens kwam er een collega bij. Ik vroeg: 'Wie is dat?' Toen zei mijn collega: 'Dat is Leroy S.' Het was een heel raar mannetje. Er zit iets niet goed in zijn kop."

Een tijd later kwam hij S. weer tegen, in de wachtkamer van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. "Opeens zat hij daar, met een AED op schoot. Ik schrok daar wel van en dacht: vriend, wat ben je nou weer aan het doen? Ik heb meteen mijn collega een app met foto gestuurd: 'Kijk nou, hij heeft een AED gejat!'"

Een andere oud-college die Omroep Brabant sprak, werkte met S. samen in een beveiligingsbedrijf. "We hadden een goede band wat uitliep op vriendschap. We spraken af en toe af." Bij hem thuis keek de man op van de spullen die S. allemaal had: "Hij had veel spullen. Van ambulancekleding tot portofoons, mobilofoons, dat soort dingen. Dat vond ik wel apart."