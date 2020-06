Nepverpleger haalde eerder het nieuws met heldenacties

De nepverpleger in 2017.

De man die tijdens de coronacrisis onder valse voorwendselen als verpleger in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) werkte, haalde eerder het nieuws met verschillende heldhaftige acties. Ook toen zei hij al tegen Omroep Brabant dat hij medisch hulpverlener was.

Begin maart meldde de 24-jarige Leroy S. zich bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis om te komen werken als verpleger. Hij maakte in eerste instantie een goede indruk en kon aan de slag. De selectie was op het hoogtepunt van de crisis minder streng, en dus was het geen probleem dat hij geen diploma kon laten zien. Later ontstond er argwaan en inmiddels heeft het JBZ aangifte gedaan. Hij zit op dit moment vast.

Op de fiets achter inbreker aan

De man blijkt geen onbekende te zijn. In 2017 haalde hij het nieuws nadat hij op de fiets achter een inbreker aan was gereden in Den Bosch. Samen met een agent sprong hij bovenop de inbreker die probeerde te ontkomen, vertelde hij toen.

Omroep Brabant sprak hem kort na de actie: "De politie staat ook voor ons klaar als er iets is, dus ik vond dat dit het minste was wat ik kan doen."

Zelfdoding

Twee jaar later, in 2019, duikt de man weer op. Dit keer hielp hij in de trein bij een aanrijding met een persoon. Hij schoot de geshockeerde conducteur en machinist te hulp. Hij vertelde dat hij samen met de conducteur de trein uit ging om de situatie te bekijken en dat hij andere reizigers informeerde.

Ook hier vertelde Leroy, die aangaf Medische Hulpverlening te studeren, later over zijn actie. “Ik ben natuurlijk al bij meerdere dodelijke slachtoffers geweest. Ik weet wat de impact kan zijn voor mensen. Wij staan daar anders in, wij weten wat ons te wachten staat. Voor een leek geldt dat niet. De conducteur heeft misschien wel een uniform aan, maar het was zijn eerste keer.”

De NS bezorgde hem later nog een bloemetje als dank voor zijn hulp. Of Leroy echt een medische studie volgde is onbekend.

Aangifte

Het lijkt er op dat de laatste actie van de man een minder gelukkige afloop kent. Omdat hij bijna twee weken lang op de verpleegafdeling medische handelingen heeft verricht terwijl hij geen diploma kon overleggen, deed het ziekenhuis aangifte.

