Zo kon een man zonder diploma als verpleger aan de slag tijdens de coronacrisis

De man onderzocht patiënten en diende mogelijk medicijnen toe (foto: GoodFon).

Hoe kon een man van 24 zonder woon- of verblijfplaats zich voordoen als verpleger en worden aangenomen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch? En dat in een periode waarin patiënten extra kwetsbaar waren. Duidelijk is dat hij misbruik maakte van de noodsituatie en versoepeling van de eisen die werden gesteld aan zorgpersoneel, maar hij wist het ook twee weken uit te houden door een web van leugens.

Rebecca Seunis Geschreven door

Uiteraard moet je normaal gesproken een diploma voorleggen als je als verpleger aan de slag wilt. Ook tijdens de coronapiek. Maar daar had de 24-jarige nepverpleger een mooi stel leugens voor bedacht.

Ziek familielid

Hij zei dat hij een diploma had, maar dat hij daar niet bij kon omdat het diploma bij een ziek familielid in huis lag. Hij mocht daar niet naartoe in verband met de maatregelen. Hij zou het diploma later nog geven. Wel liet hij een aanvraag voor zijn BIG-registratie zien.

In dat register staat iedereen die wettelijk bevoegd is om de beschermde titel te voeren die bij een medisch beroep hoort. Denk aan artsen, tandartsen, verpleegkundigen en verloskundigen. De man stond niet in het BIG-register, zijn aanvraag zou later in behandeling worden genomen.

Toen er vanuit het Jeroen Bosch Ziekenhuis herhaaldelijk om zijn diploma’s is gevraagd, kon hij deze niet geven. Ook viel hij tijdens zijn werk door de mand. Vaste medewerkers van het JBZ gaven aan dat hij niet bekwaam was. “Toen hebben we na dertien dagen afscheid van hem genomen”, zegt een woordvoerder .

Opslagbox vol naalden en medicijnen

Waar de man woonde toen hij in het Bossche ziekenhuis werkte, is nog niet duidelijk. Hij heeft namelijk geen vaste woon- of verblijfplaats. In een opslagbox van de man in Den Bosch zijn wel medicijnen, naalden, verschillende soorten uniformen en bedrijfskleding gevonden. Wat hij precies met die spullen deed, is nog onduidelijk.

Wel lijkt het erop dat de man in de twee weken dat hij in het ziekenhuis werkte, patiënten heeft gecontroleerd en mogelijk medicatie heeft toegediend. Volgens BnDeStem heeft hij ook tientallen patiëntendossiers ingezien. Over zijn motief is nog weinig te zeggen. “Uiteraard doen wij onderzoek naar zijn mentale toestand en beweegredenen”, zegt het Openbaar Ministerie. Of de man schade heeft toegebracht aan patiënten of het ziekenhuis is nog niet duidelijk.

LEES OOK: