Man die 12,5 miljoen euro cash bij zich had is voormalig dakloze

Ruim 12 miljoen gevonden in verborgen ruimte in Eindhoven (foto: politie)

De man bij wie vorige maand in een huis in Eindhoven 12,5 miljoen euro aan contanten werd gevonden, was een voormalige dakloze van Georgische afkomst. Dat meldt De Telegraaf.

Over de herkomst van het bedrag zwijgt de verdachte. Volgens zijn advocaat was de 35-jarige man niet de eigenaar van het pand en had hij een verleden als dakloze.

Hoogste bedrag ooit

Hij zit vast voor witwassen sinds de politie op 1 mei ongeveer 12,5 miljoen euro aantrof in een verborgen ruimte in een woning in Eindhoven. Volgens de politie is dit het hoogste bedrag ooit dat op één locatie is gevonden.

Er werden biljetten van 20 tot 500 euro gevonden, met een gewicht van 255 kilo. Ook zijn onder meer twee vuurwapens met munitie en een geldtelmachine in beslag genomen.

