Fietserstunnel in plaats van omstreden spoorwegovergang? Niet als het aan Orthen ligt

Na jarenlang overleg tussen de gemeente Den Bosch, ProRail en buurtbewoners lijkt het erop dat de omstreden spoorwegovergang bij Orthen nu definitief wordt vervangen door een fietserstunnel. Automobilisten zullen dan voortaan moeten omrijden. De gemeenteraad van Den Bosch gaat dinsdagavond vrijwel zeker voor deze optie.

"De gemeenteraad zal wel voor de tunnel gaan kiezen, maar dan zijn we er nog niet. De financiering van vele miljoenen is nog lang niet rond en je kan je ook afvragen of je in deze omgeving zomaar kan graven. Dat kan nog heel veel jaren duren en tot die tijd zullen wij proberen om de aanleg van die tunnel tegen te houden."

Het is niet alleen het ongemak voor de automobilisten van het wijkje 'over het spoor' die kilometers moeten omrijden, maar ook de aantasting van de dijk die voor weerstand zorgt, zegt Verhagen.

Verkeersveiligheid is een van de redenen om de overgang te vervangen door een tunnel. Maar ook dat argument is volgens Verhagen flauwekul.

Spoorwegovergang nu wel veilig

"Waarom iets vervangen wat al veilig is? Natuurlijk, in het verleden had je hier soms gevaarlijke situaties. Toen het nog een schuine overgang was, ging het regelmatig mis met fietsers. Maar sinds de overgang haaks is gemaakt zijn er hier geen problemen meer."