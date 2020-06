Gevaarlijke klemmen gevonden bij vossenholen: 'Hier spelen ook kinderen'

Jan de Wit met een klem die hij vond bij een vossenhol.

“Het is een martelgang voor het beestje, om in zo’n klem aan zijn eind te komen”, wijkbewoner Jan de Wit is geschrokken en wil waarschuwen voor de klemmen die hij vond bij vossenholen op het braakliggende terrein bij Groote Wielen in Rosmalen. Ze zijn niet alleen een gevaar voor de vossen, ook voor honden en katten uit de buurt of zelfs kinderen die er spelen.

Jan ontdekte de vossen in het gebied een paar maanden geleden bij toeval. “Eind maart denk ik, ik zag ’s ochtends vroeg twee vosjes spelen.” Hij zocht de beestjes vaker op. Maakte foto’s en filmpjes en zag elke dag wat voor prooien ze mee naar hun hol hadden genomen. “Het zijn kleine rovertjes hoor. Plunderaars. Je ziet meeuwen, kraaien, een haas. Of nou ja, de restanten dan, om zo’n hol heen.”

Jan de Wit legt uit hoe de klem werkt:

Maar ineens viel het Jan op dat hij de vossen minder zag dan voorheen. “Toen ben ik naar de holen toe gestapt en zag ik deze klemmen.”

Een van de klemmen die Jan de Wit vond

Navraag bij de gemeente Den Bosch leert dat het geen vossenklemmen zijn bij de holen, maar zogenaamde conibearklemmen. Dat zijn klemmen die door het waterschap gebruikt worden om muskusratten te vangen. Misschien zijn de klemmen door iemand gevonden en daar neergelegd, denkt een woordvoerder.

"Er spelen hier kinderen. Stel het gaat een keer fout..."

Onbegrijpelijk, vindt Jan. “Dit gebied wordt vooral gebruikt door katten- en hondenbezitters. Kinderen spelen hier. Als je dit soort dingen vindt en het gaat een keer fout…. Dan krabben we ons allemaal achter de oren.”

Ook bij de politie is inmiddels al aan de bel getrokken. Buurtbewoners die de klemmen hadden gezien, meldden dat bij de wijkagent. Ook die is verhaal gaan halen bij de gemeente. Die zou nu in overleg met het waterschap gaan kijken of de klemmen niet beter elders kunnen worden neergezet dan in een gebied waar ook kinderen spelen, buurtkatten lopen en honden worden uitgelaten.