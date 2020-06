Vierde nertsenfokkerij in Landhorst besmet met coronavirus

Een vierde nertsenfokkerij in Landhorst is besmet met het coronavirus. Het bedrijf zal op korte termijn worden geruimd. Dit meldt de gemeente Sint Anthonis, waar Landhorst onder valt.

Afgelopen zaterdag is de ruiming van besmette nertsenfokkerijen begonnen. In Deurne en De Mortel zijn de besmette bedrijven geruimd, net als in het Limburgse Ysselsteyn. De fokkerij in Deurne was zaterdag als eerste aan de beurt.