Restaurant komt met hygiënetoeslag van 5 procent vanwege coronamaatregelen

De horecazaak gaat de toeslag eind van de week evalueren (foto: 't Boshuys).

Klanten die iets eten of drinken bij restaurant 't Boshuys in Best betalen sinds de heropening een toeslag. De horecazaak zet vijf procent bovenop de totaalrekening onder de noemer 'hygiënetoeslag' voor alle coronamaatregelen. Klanten reageren verbaasd.

''Vijf procent extra vanwege covid is schandalig! '', reageert een bezoekster op Facebook. "Je bent al duur vergeleken met soortgelijke restaurants in de buurt. We zijn vertrokken en de mensen achter ons ook.''

'Hopen dat hygiëne altijd goed is'

Een andere klant was zaterdag na afloop van een bezoek ook verrast. "We zaten buiten op het terras. Het is dat mijn vriendin even naar het toilet moest, anders hadden we het pas gezien tijdens het afrekenen. Het staat alleen binnen aangegeven, buiten op het terras staat het nergens. Ik vond het heel bijzonder.''

Hij snapt ook niet waar de kosten vandaan komen. ''Je mag toch hopen dat de hygiëne normaal gesproken ook op orde is?'', vraagt hij zichzelf hardop af.

Restaurant wilde transparant zijn

Volgens manager Ton Leemans van 't Boshuys is de tijdelijke toeslag hard nodig. "Er moet nu nog steeds geld bij. We hebben minder stoelen, terwijl de kosten omhoog zijn gegaan. We moeten extra personeel inzetten om op dit moment open te kunnen zijn."

Daarnaast is het extra geld nodig voor andere corona-investeringen volgens de manager. "We hebben materiaal aan moeten schaffen zodat iedereen op anderhalve meter blijft, extra schoonmaakmiddelen en het toilet moet vaker worden gereinigd." Een prijsverhoging zoals bij andere restaurants of sectoren was volgens hem geen optie. "We wilden het niet in de menukaart verwerken."

Evaluatie

Koninklijke Horeca Nederland laat weten dat restaurant Boshuys redelijk uniek is met vijf procent toeslag, maar zegt het wel te begrijpen. "Het is een keuze van het bedrijf en die begrijpen wij wel. De kosten zijn hoger dus het is begrijpelijk dat ze het doen."

Een aantal klanten denkt daar anders over. Ook bij het restaurant kwamen de afgelopen dagen meerdere kritische reacties binnen. "Eind deze week wordt de hygiënetoeslag geëvalueerd", verzekert Leemans.