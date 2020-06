Coronanieuws: 'We houden ons goed aan de coronaregels in het openbaar vervoer, weinig boetes'

Treinreizigers met mondkapjes.

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis.

Sandra Kagie

De voornaamste feiten op een rij:

In Brabant is de afgelopen 24 uur geen enkel sterfgeval gemeld als gevolg van het coronavirus.

In de ziekenhuizen in onze provincie is dinsdag één opname gemeld van mensen met het virus.

09.34

Te veel kinderen met een snotneus worden geweigerd door de kinderopvang. Dat zegt voorzitter Gjalt Jellesma van Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK). Van de bijna een miljoen kinderen die naar de kinderopvang gaan, gaat het volgens hem bij 10 tot 20 procent niet goed.

In sommige gevallen worden kinderen zelfs geweigerd, ook al zijn ze negatief getest op het nieuwe coronavirus, zegt hij. De ouderorganisatie ontvangt volgens Jellesma momenteel dagelijks tientallen telefoontjes.

09.07

Voor het eerst sinds 2009 is de Vaartprocessie in Boxmeer afgelast (door de coronacrisis). De mis die er bij traditie aan voorafgaat, vindt wel plaats. De viering is zaterdagavond voor een select gezelschap en wordt opgenomen door TV-Land van Cuijk. De registratie is komende zondag vanaf elf uur ’s morgens op die zender te zien en wordt afgewisseld met oude fragmenten.

Aan de processie doen normaal gesproken honderden mensen mee en langs de weg staan dan in de regel duizenden toeschouwers.

Bij het rustaltaar wordt tijdens de Vaartprocessie de monstrans aan toegestroomde mensen getoond. (Archieffoto: Hans Janssen)

08.40

In Oss kregen agenten dinsdag te maken met een 'coronahoester'. Dit meldt een wijkagent op Instagram. De 47-jarige verdachte verzette zich bij zijn aanhouding. Dit nadat agenten hem maanden te stoppen omdat ze het vermoeden hadden dat hij reed onder invloed van alcohol en/of drugs.

Bij zijn aanhouding riep de verdachte dat hij corona had en daarna hoestte hij volgens de agenten drie keer expres in hun richting. De man wordt getest op corona. Hij bleek inbrekerswerktuig op zak te hebben.

07.40

De verwachting dat vliegtickets na de lockdown wel eens flink duurder zouden kunnen worden, komt voorlopig niet uit. Sterker nog: tickets naar de meest populaire vakantiebestemmingen zijn gemiddeld zelfs twintig procent goedkoper dan vorig jaar, blijkt uit een prijsvergelijking die zakenzender BNR opvroeg bij Skyscanner en Travix.

Zo is vliegen naar Frankrijk 25 procent goedkoper, en datzelfde geldt voor een ticket met bestemming Turkije terwijl reizen naar Italië 30 procent en Athene 40 procent goedkoper is. "De prijsdaling zien we vooral voor de maanden juli en augustus", zegt Steffen Boon van vergelijkingssite Travix.

06.15

Kinderen moeten meer buiten spelen. Dat is goed voor hun gezondheid en daarom juist nu superbelangrijk, zeggen kinderzender Nickelodeon en de Stichting Jantje Beton, die daarom weer de Nationale Buitenspeeldag organiseren. Vanmiddag wordt de 13e editie gehouden.

Vanwege de coronamaatregelen zijn er dit jaar geen grote evenementen. De nadruk ligt op spelletjes die kinderen samen met een broertje of zusje en wat vriendjes of vriendinnetjes kunnen doen.

6.00

Het aantal vacatures is in de eerste week van juni niet verder gedaald. In sommige sectoren was zelfs een verbetering te zien. Dat stelt vacaturesite Indeed op basis van eigen cijfers.

Het aantal vacatures lag eind vorige week 38 procent lager dan een jaar eerder. In de laatste week van mei was dat nog 39 procent, waardoor het volgens Indeed lijkt dat er stabilisatie optreedt. Ten opzichte van begin mei, toen er ruim een derde minder vacatures waren, daalde het aantal vacatures nog wel.

05.16

Het uitgebreide testen en de bron- en contactonderzoeken, bedoeld om nieuwe uitbraken van corona tegen te gaan, hebben bijna een maand vertraging opgelopen omdat GGDen niet wisten wat van hen werd verwacht. Dat meldt De Groene Amsterdammer op basis van onderzoek samen met het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico.

Door onderbezetting en jarenlange bezuinigingen waren de regionale gezondheidsdiensten niet toegerust op het uitgebreide testprogramma waarmee Nederland - als een van de laatste West-Europese landen - vorige week is begonnen.

04.45

Belgische kustgemeenten hebben een plan klaar om de toestroom van toeristen deze zomer onder controle te houden. Een netwerk van slimme camera's gaat op de dijken en in de centra de drukte in kaart brengen, schrijft de Belgische krant De Tijd woensdag. Die gegevens moeten de overheden helpen een maximale spreiding van mensen te garanderen in de strijd tegen het coronavirus.

02.50

Honderdduizenden werknemers moeten rekening houden met een streep door hun loonsverhoging, schrijft De Telegraaf. Werkgevers zeggen de gemaakte afspraken niet meer te kunnen opbrengen en willen uitstel, in ruil voor bijvoorbeeld extra verlofdagen. Er zijn al afspraken gemaakt.

Zo kunnen metaal- en techniekbedrijven dispensatie aanvragen om de afgesproken loonsverhoging van 3,5 procent met vijf maanden uit te stellen. Wel moet de meerderheid van de werknemers akkoord gaan. Ook moet aangetoond worden dat het bedrijf door de coronacrisis echt niet anders kan.

01.30

Sinds het begin van de coronacrisis hebben niet meer Nederlanders zich naar eigen zeggen in de schulden gestoken of een beroep gedaan op hun spaargeld. Dat meldt het CBS op basis van cijfers over de afgelopen maanden in vergelijking met 2019.

Volgens het statistiekbureau gaven in april en mei 3 op de 100 mensen aan schulden te moeten maken. 9 op de 100 meldden dat het huishouden de spaarpot moest aanspreken. Dat is vergelijkbaar met 2019, alleen zeiden toen 11 op 100 mensen dat ze beroep deden op hun spaargeld.

01.00

Reizigers in het openbaar vervoer houden zich tot nu toe goed aan de coronaregels, zoals het dragen van een mondkapje. Nieuwszender BNR deed hierover navraag bij de branchvereniging van ov-bedrijven, OV-NL. Op basis van de opgevraagde informatie meldt BNR dat het aantal boetes minimaal is en de bezettingsgraad ruim onder de beoogde 40 procent blijft.

Dat laatste is voor het CDA reden om te twijfelen aan het nut van het in stand houden van de normale dienstregeling die sinds 1 juni weer geldt. Sindsdien werd twintig keer een boete uitgeschreven aan reizigers die zich niet aan de coronaregels hielden.