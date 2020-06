Coronanieuws woensdag: Nog 80 patiënten op intensive cares, 'een gunstige ontwikkeling'

Zomerkampen zouden dankzij protocol door kunnen gaan. (Archieffoto)

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis.

De voornaamste feiten op een rij:

Sinds maandag zijn in Brabantse ziekenhuizen twee coronapatiënten overleden, meldt het ROAZ woensdag

Er liggen volgens dezelfde ROAZ-cijfers woensdag 63 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen.

22.45

18.10

Nu veel mensen thuiszitten vanwege het coronavirus, neemt het aantal oplichtingen via WhatsApp en andere apps toe. Ongeveer 700 mensen per week doen aangifte omdat ze in een vals berichtje van een 'vriend' die om hulp vraagt, zijn getrapt. Dat is meer dan twee keer zoveel als een paar maanden geleden. Banken ontvingen vorige maand ongeveer 70 meldingen per dag.

16.20

Intensive cares behandelen nog tachtig mensen met het coronavirus. Dat zijn er elf minder dan op dinsdag. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, noemt dat een gunstige ontwikkeling. "Daarbij blijft de instroom van nieuwe patiënten landelijk laag."

Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen is ook gedaald. Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) liggen daar nu 333 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 32 minder dan op maandag.

15.13

China gaat experimenteren met een corona-vaccin. China biedt twee optionele experimentele coronavaccins aan werknemers die naar het buitenland moeten voor hun werk. Het gaat daarbij om medewerkers van een paar van de grootste staatsbedrijven. De Chinese overheid wil zo sneller meer te weten komen over de effectiviteit van de vaccins. Wereldwijd is een wedloop gaande om wie het eerst succesvol een vaccin tegen het nieuwe coronavirus ontwikkelt.

14.48

Willem II heeft met spelers, stafleden, directie en alle overige medewerkers van de voetbalclub overeenstemming bereikt over een tijdelijke salarisverlaging. Bij de gesprekken met alle werknemers zijn de richtlijnen van de spelers- en trainersvakbonden en de werkgeversorganisatie in acht genomen.

Willem II volgt het voorbeeld van veel clubs uit het betaalde voetbal. "Als gevolg van de noodzakelijke beëindiging van de competitie, is ook onze club financieel getroffen", zegt algemeen directeur Martin van Geel van de vereniging uit Tilburg.

14.47

De Olympische Spelen van 2021 zullen in versoberde vorm plaatsvinden. "We zullen niet voor grote shows zorgen, maar het evenement op bescheiden wijze uitvoeren", zei Toshiro Muto, hoofd van het organisatie-comité. "In tijden van crisis is overdreven gedrag niet op zijn plaats. We moeten iets presenteren dat acceptabel is voor mensen die het moeilijk hebben of hadden als gevolg van de coronacrisis."

Het is volgens Muto nog te vroeg om aan te geven wat de versimpeling precies inhoudt. De Olympische Spelen zijn een jaar uitgesteld vanwege de wereldwijde uitbraak van het coronavirus.

14.46

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen, tevens voorzitter van het landelijke Veiligheidsberaad, waarschuwt voor "chagrijn" over de nog steeds geldende beperkingen door het coronavirus. "Daar moeten we wel voor oppassen. Het virus is nog niet weg. Anderhalve meter afstand houden en op de hygiëne letten blijft belangrijk", zegt hij woensdag in een filmpje.

13.56

In Brabant is in de afgelopen 24 uur een persoon overleden aan het coronavirus, het totaal aantal doden stijgt daarmee naar 1523. Er zijn geen nieuwe ziekenhuisopnames gemeld: sinds het begin van de uitbraak zijn 2766 Brabanders met coronaklachten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis. Verder meldt het RIVM 27 nieuwe besmettingen in onze provincie. Het totale aantal Brabantse besmettingen staat volgens het RIVM op 9439.

Volgens het RIVM zijn er de afgelopen 24 uur in heel Nederland 11 mensen overleden als gevolg van het coronavirus. Daarmee komt het totaal aantal doden door corona op 6042. Er werden 184 nieuwe besmettingen geregistreerd, het totaal aantal positief geteste mensen op het virus komt daarmee op 48.087.

13.53

Er is een onderzoek begonnen naar de mogelijk verspreiding van het coronavirus in de varkenshouderij. Minister Carola Schouten van Landbouw heeft dit woensdagmiddag gezegd tijdens een debat over besmette nertsenbedrijven.

Volgens haar is er geen directe aanleiding om aan te nemen dat de ziekteverwekker bij of door varkens kan worden verspreid. Ze wil alleen het zekere voor het onzekere nemen.

13.28

Nederlandse ziekenhuizen staken voortijdig een groot onderzoek naar de behandeling van coronapatiënten met de medicijnen chloroquine en hydroxychloroquine. Het UMC Utrecht, dat de leiding had over het onderzoek, bevestigt na berichtgeving van het AD dat de studie definitief is stilgelegd.

De middelen zijn decennia geleden ontwikkeld tegen malaria. Omdat de eerste berichten over toediening aan coronapatiënten veelbelovend leken, werd het Nederlandse onderzoek opgestart. De eerste resultaten laten echter "geen effect zien", meldt het UMC Utrecht.

13.27

Wandelaars die deze zomer toch een Vierdaagse willen lopen, kunnen zich vanaf woensdag inschrijven voor de Alternatieve Vierdaagse. De Koninklijke Wandel Bond Nederland KWBN heeft een app laten ontwikkelen waarmee iedereen vanuit zijn eigen huis een Vierdaagse kan lopen. Degenen die zich hadden ingeschreven voor de echte Vierdaagse krijgen als ze de tocht volbrengen geen officieel Vierdaagsekruisje, maar wel een beloning, aldus de KWBN.

De Alternatieve Vierdaagse moet gelopen worden tussen 21 en 24 juli, de week dat de gewone Vierdaagse ook gehouden zou worden.

12.59

De meeste partijen in de Tweede Kamer zien het niet zitten dat nertsenhouderijen na een ruiming opnieuw de stallen met nertsen vullen. Maar of de eigenaren van die houderijen moeten worden gecompenseerd, en zo ja hoeveel, daarover lopen de meningen uiteen. Nertsenhouderijen waar een coronabesmetting is geconstateerd, worden nu geruimd.

LEES OOK: Nog drie nertsenbedrijven in Brabant besmet met corona

12.41

Er liggen woensdag 63 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen. Bij deze patiënten is officieel vastgesteld dat ze het virus bij zich dragen. Dat zijn er tien minder dan bij de vorige update van maandag. Veertien van deze patiënten liggen op de intensive care. Maandag waren dat er nog zestien.

In de ziekenhuizen liggen nu 34 coronaverdachte patiënten, acht meer dan maandag. Van deze patiënten ligt er niemand op de intensive care. Er zijn sinds maandag in de Brabantse ziekenhuizen twee coronapatiënten overleden. De cijfers zijn afkomstig van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ).

12.00

Honderdduizenden Nederlandse kinderen en jongeren kunnen deze zomer veilig deelnemen aan een zomerkamp. Daar zijn de opstellers van een speciaal coronaprotocol voor zomerkampen althans van overtuigd. Na een positief oordeel van het Outbreak Management Team (OMT) ligt het protocol nu ter goedkeuring bij het ministerie van Volksgezondheid, zo meldt de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), die eraan meewerkte.

In het protocol staan maatregelen die het risico op verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk moeten maken. Zo mogen kinderen met milde klachten of zieke huisgenoten niet mee, moeten kinderen boven de 12 jaar anderhalve meter afstand van elkaar houden en worden activiteiten zoveel mogelijk in de buitenlucht georganiseerd.

11.19

In Deurne mogen er voortaan meer auto's tegelijk het terrein van de milieustraat op. Dit om de drukte daar in deze coronatijd tegen te gaan.



10.40

De GGD'en hebben tot en met dinsdag 68.759 coronatests afgenomen. Iedere Nederlander die bang is het coronavirus onder de leden te hebben, kan sinds 1 juni een test aanvragen.

Volgens een woordvoerster krijgt niet iedereen de uitslag binnen 48 uur, ook al is het streven het resultaat zelfs binnen 24 uur te melden aan de aanvrager. Bij 'een paar procent' lukt ook de 48 uur niet en is de wachttijd langer.

10.11

Bijna 20 procent van de ondernemers in Nederland kan als gevolg van de coronacrisis niet aan zijn financiële verplichtingen voldoen. Daarnaast verwacht een derde van de bedrijven het niet langer dan drie maanden vol te houden. Dat komt naar voren in een maandelijkse enquête van VNO-NCW en MKB-Nederland onder 112 aangesloten brancheorganisaties. Daaruit blijkt ook dat er voorzichtig sprake is van herstel.

09.34

Te veel kinderen met een snotneus worden geweigerd door de kinderopvang. Dat zegt voorzitter Gjalt Jellesma van Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK). Van de bijna een miljoen kinderen die naar de kinderopvang gaan, gaat het volgens hem bij 10 tot 20 procent niet goed.

In sommige gevallen worden kinderen zelfs geweigerd, ook al zijn ze negatief getest op het nieuwe coronavirus, zegt hij. De ouderorganisatie krijgt volgens Jellesma momenteel dagelijks tientallen telefoontjes.

09.07

Voor het eerst sinds 2009 is de Vaartprocessie in Boxmeer afgelast. De mis die er traditioneel aan voorafgaat, gaat wel door. De viering is zaterdagavond voor een select gezelschap en wordt opgenomen door TV-Land van Cuijk. De registratie is komende zondag vanaf elf uur ’s morgens op die zender te zien en wordt afgewisseld met oude fragmenten.

Aan de processie doen normaal gesproken honderden mensen mee en langs de weg staan dan in de regel duizenden toeschouwers, maar door de coronacrisis mag dat niet.

Bij het rustaltaar wordt tijdens de Vaartprocessie de monstrans aan toegestroomde mensen getoond. (Archieffoto: Hans Janssen)

08.40

In Oss kregen agenten dinsdag te maken met een 'coronahoester'. Dit meldt een wijkagent op Instagram. De 47-jarige verdachte verzette zich bij zijn aanhouding. Dit nadat agenten hem maanden te stoppen omdat ze het vermoeden hadden dat hij onder invloed van alcohol of drugs reed.

Bij zijn aanhouding riep de verdachte dat hij corona had en daarna hoestte hij volgens de agenten drie keer met opzet in hun richting. De man wordt getest op corona. Hij bleek inbrekerswerktuig op zak te hebben.

07.40

De verwachting dat vliegtickets na de lockdown wel eens flink duurder zouden kunnen worden, komt voorlopig niet uit. Sterker nog: tickets naar de meest populaire vakantiebestemmingen zijn gemiddeld zelfs twintig procent goedkoper dan vorig jaar, blijkt uit een prijsvergelijking die zakenzender BNR opvroeg bij Skyscanner en Travix.

Zo is vliegen naar Frankrijk of Turkije 25 procent goedkoper, terwijl reizen naar Italië 30 procent en Athene 40 procent goedkoper is. "De prijsdaling zien we vooral voor de maanden juli en augustus", zegt Steffen Boon van vergelijkingssite Travix.

06.15

Kinderen moeten meer buiten spelen. Dat is goed voor hun gezondheid en daarom juist nu superbelangrijk, zeggen kinderzender Nickelodeon en de Stichting Jantje Beton, die daarom weer de Nationale Buitenspeeldag organiseren. Vanmiddag wordt de 13e editie gehouden.

Vanwege de coronamaatregelen zijn er dit jaar geen grote evenementen. De nadruk ligt op spelletjes die kinderen samen met een broertje of zusje en wat vriendjes of vriendinnetjes kunnen doen.

6.00

Het aantal vacatures is in de eerste week van juni niet verder gedaald. In sommige sectoren was zelfs een verbetering te zien. Dat stelt vacaturesite Indeed op basis van eigen cijfers.

Het aantal vacatures lag eind vorige week 38 procent lager dan een jaar eerder. In de laatste week van mei was dat nog 39 procent, waardoor het volgens Indeed lijkt dat er stabilisatie optreedt. Ten opzichte van begin mei, toen er ruim een derde minder vacatures waren, daalde het aantal vacatures nog wel.

05.16

Het uitgebreide testen en de bron- en contactonderzoeken, bedoeld om nieuwe uitbraken van corona tegen te gaan, hebben bijna een maand vertraging opgelopen omdat GGD'en niet wisten wat van hen werd verwacht. Dat meldt De Groene Amsterdammer op basis van onderzoek samen met het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico.

Door onderbezetting en jarenlange bezuinigingen waren de regionale gezondheidsdiensten niet toegerust op het uitgebreide testprogramma waarmee Nederland - als een van de laatste West-Europese landen - vorige week is begonnen.

04.45

Belgische kustgemeenten hebben een plan klaar om de toestroom van toeristen deze zomer onder controle te houden. Een netwerk van slimme camera's gaat op de dijken en in de centra de drukte in kaart brengen, schrijft de Belgische krant De Tijd woensdag. Die gegevens moeten de overheden helpen een maximale spreiding van mensen te garanderen in de strijd tegen het coronavirus.

02.50

Honderdduizenden werknemers moeten rekening houden met een streep door hun loonsverhoging, schrijft De Telegraaf. Werkgevers zeggen de gemaakte afspraken niet meer te kunnen opbrengen en willen uitstel, in ruil voor bijvoorbeeld extra verlofdagen. Er zijn al afspraken gemaakt.

Zo kunnen metaal- en techniekbedrijven dispensatie aanvragen om de afgesproken loonsverhoging van 3,5 procent met vijf maanden uit te stellen. Wel moet de meerderheid van de werknemers akkoord gaan. Ook moet aangetoond worden dat het bedrijf door de coronacrisis echt niet anders kan.

01.30

Sinds het begin van de coronacrisis hebben niet meer Nederlanders zich naar eigen zeggen in de schulden gestoken of een beroep gedaan op hun spaargeld. Dat meldt het CBS op basis van cijfers over de afgelopen maanden in vergelijking met 2019.

Volgens het statistiekbureau gaven in april en mei 3 op de 100 mensen aan schulden te moeten maken. 9 op de 100 meldden dat het huishouden de spaarpot moest aanspreken. Dat is vergelijkbaar met 2019, alleen zeiden toen 11 op 100 mensen dat ze beroep deden op hun spaargeld.

01.00

Reizigers in het openbaar vervoer houden zich tot nu toe goed aan de coronaregels, zoals het dragen van een mondkapje. Nieuwszender BNR deed hierover navraag bij de branchvereniging van ov-bedrijven, OV-NL. Op basis van de opgevraagde informatie meldt BNR dat het aantal boetes minimaal is en de bezettingsgraad ruim onder de beoogde 40 procent blijft.

Dat laatste is voor het CDA reden om te twijfelen aan het nut van het in stand houden van de normale dienstregeling die sinds 1 juni weer geldt. Sindsdien werd twintig keer een boete uitgeschreven aan reizigers die zich niet aan de coronaregels hielden.