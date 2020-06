Kwekers kunnen plannen indienen voor legale wietproef: ‘Complete verrassing’

Archieffoto.

Al 2,5 jaar zijn ze precies hierop aan het voorbereiden. Project C in Breda wil niets liever dan op een legale manier wiet kweken. Maandag kwam het bericht dat kwekers die dat willen zich vanaf 1 juli kunnen inschrijven voor de landelijke proef met legale wietteelt. Het nieuws kwam als een complete verrassing voor de mannen van Project C. “We wachten al maanden op een bericht.”

Nu moeten binnen zes weken ineens alle plannen rond zijn. Dat wordt nog flink aanpoten, zegt Joep van Meel, een van de initiatiefnemers. Samen met Peter Schouten en Ronald Roothans is hij Project C gestart.

“Planmatig zijn we al flink op stoom. We hebben al tekeningen van de locatie, er is personeelsbeleid, er zijn afspraken met een beveiligingsbedrijf en we hebben nagedacht over vervoer”, somt hij op. Al die plannen moeten nu worden vertaald naar de vorm waarin de overheid de plannen voor de wietproef graag aangeleverd wil hebben.

Op zoek naar een locatie

Maar er zitten ook nog wel wat hobbels in de weg. Zo moeten de kwekers die mee willen doen aan de proef ook laten weten op welke plek ze dat willen doen. En een plek vinden is nog niet zo makkelijk. “Dat is nog steeds niet rond”, vertelt Van Meel.

Alle gemeenten werden aangeschreven, maar daarvan reageerden eigenlijk alleen Breda en Tilburg positief. “Maar die hebben dan weer niet zoveel grond voor kassen”, vertelt Van Meel. Een andere optie is nu om een binnenlocatie te vinden. “Maar dan loop je weer aan tegen bestemmingsplannen die geen ruimte bieden voor wat wij willen doen.”

Zes weken

Inmiddels zijn er een paar plekken waar de club zich op oriënteert. Binnen zes weken moet het rond zijn, want eind juli moeten de plannen voor de wietproef worden ingediend. De overheid heeft dan zes maanden de tijd om de plannen te beoordelen.

De mannen van Project C hebben er alle vertrouwen in dat het lukt. “We zijn echt nog wel positief. Het is nu alleen een kwestie van alle punten op tijd samen laten komen.”

