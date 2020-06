Jasper staat oog in oog met ramkrakers en deelt flinke trappen uit: 'Maatje 45 op zijn gezicht'

Jasper Toemen ging achter de ramkrakers aan.

Hij twijfelde geen moment. Toen zijn buurvrouw hem waarschuwde dat een ramkraak werd gepleegd op zijn winkel, stoof Jasper Toemen woensdagnacht naar zijn zaak aan de Dorpsstraat in Oisterwijk. Daar stond hij in zijn onderbroek - "Met mijn witte melkflesbenen"- oog in oog met de inbrekers. Die gingen ervandoor met een auto vol drones. "Ik heb het portier van de auto nog opengetrokken en heb de bestuurder nog vier trappen kunnen geven. Maatje 45 op zijn gezicht. Toen reden ze weg."

Bekijk hier hoe Jasper de ramkrakers probeert weg te jagen:

"Ja, ik dacht: dan doe ik het goed ook!", zegt Jasper over de trappen die hij een van de inbrekers nog kon geven. "En terecht, toch? Ik bleef half aan de auto hangen, maar ik had het portier vast. Dan kun je net wat meer kracht zetten."

Jasper stond oog in oog met de ramkrakers, in deze video vertelt hij erover:

Honkbalknuppel

Zijn buurvrouw zag hoe Jasper achter de inbrekers aanging. "Ik dacht: o mijn God, als Jasper nu maar niets overkomt." Maar uiteindelijk moest Jasper de auto loslaten en belandde hij in zijn onderbroek in de bosjes.

Bang is Jasper naar eigen zeggen niet geweest. "Dat is de adrenaline, hè? Ik zat nog te denken: waarom had ik geen honkbalknuppel bij mijn deur gezet? Dan had ik hem van katoen kunnen geven. Maar dat is achteraf."

'Het duurde vijftien of twintig seconden'

Volgens Jasper waren de ramkrakers twee of drie getinte mannen. "Het duurde denk ik vijftien of twintig seconden. Ze zijn voor het hoogste segment drones gegaan. Daarvan hebben ze er een aantal meegenomen, maar we hebben gelukkig nog een voorraad over. Mensen kunnen dus gewoon naar de winkel komen en een drone kopen. Sinds halftien zijn we gewoon weer open."

