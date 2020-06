Richard sluit na twee waarschuwingen zijn café, gasten hielden geen afstand van elkaar

Café De Pomp (foto: Richard Keller).

Een grote teleurstelling voor horecaondernemer Richard Keller van café De Pomp in Baarle-Nassau. Hij ontving twee keer een melding dat op zijn terras niet werd voldaan aan de anderhalvemeterregel. Om te voorkomen dat hij een boete krijgt van vierduizend euro, heeft hij besloten zijn zaak te sluiten. En dat terwijl hij zo blij was dat De Pomp 1 juni weer open mocht. “Ik kan het nog geen plek geven. Het is ellendig”, vertelt Richard.

“Ik heb het zekere voor het onzekere genomen”, zegt Richard teleurgesteld. Op zijn terras gingen mensen vaak te dicht bij elkaar staan. Reden genoeg voor boa’s om de eigenaar erop aan te spreken. Maar het lukte Richard niet om iedereen uit elkaar te houden. “Ik heb mensen aangesproken en geprobeerd ze uit elkaar te houden. Maar ik ben een barman, geen politieagent. Ik kan niet de hele tijd handhaven.”

Plan van aanpak

Woensdag ontving hij daarom een mail van de gemeente Baarle-Nassau. Hierin was te lezen dat de gemeente twee meldingen had ontvangen over het niet naleven van de coronaregels. “De gemeente neemt de meldingen zeer serieus en eist dat u uw verantwoordelijkheid in deze neemt”, is er in de mail te lezen.

Richard zou donderdag een plan van aanpak moeten sturen waarin duidelijk wordt hoe hij de regels gaat handhaven. “Ik heb gisteravond gemeld dat ik in plaats daarvan mijn café ga sluiten”, zegt Richard. Hij snapt de gemeente, maar blij is hij er niet mee. “Die moet natuurlijk het landelijk beleid uitvoeren. Maar er wordt wel met twee maten gemeten.”

“Ik wil geen namen noemen, maar verderop in de straat kan ik nu zo gaan dineren zonder dat er anderhalve meter afstand tussen de gasten is. En in supermarkten wordt ook geen afstand gehouden. Maar bij een café komt er direct een melding”, aldus Richard.

Levensbehoefte

De ondernemer wil pas weer open als de anderhalve meter regel is opgeheven. “Mijn café staat voor een huiskamergevoel, gemoedelijkheid en gezelligheid. Mensen komen hier en knuffelen elkaar normaal gesproken. Ik kan de mensen dat niet ontnemen. Het is een levensbehoefte.” De ondernemer realiseert zich ook dat dat nog een hele lange tijd zou kunnen duren. “Maar het zij zo.”

Wat hem nu vooral nog staande houdt, is de grote steun die hij ontvangt van zijn klantenkring. Via Facebook ontving de ondernemer veel reacties op het feit dat hij zijn zaak gaat sluiten. Zo stellen tientallen mensen dat ze een protestactie willen gaan houden bij De Pomp en baalt iedereen van de sluiting. “Het is fijn dat iedereen zo achter mij staat”, zegt Richard.

