Het faillissement van voetbalclub The White Boys is ‘het gesprek van de dag’ in Waspik (foto: Rob Bartol).

De website van de dorpsclub is al weken uit de lucht. De velden op het sportcomplex zijn niet meer groen, maar geel en verdord. Na meer dan 72 jaar is het over en uit met voetbalvereniging The White Boys uit Waspik Boven, de club werd donderdag 4 juni failliet verklaard. Onder de dorpsbewoners is het einde van de club, een kleine week na het Salomons oordeel, nog steeds ‘het gesprek van de dag’.

In het voorjaar van 2019 leek alles nog anders in Waspik. De met veel egards binnengehaalde jonge ondernemer Sebastiaan Sluijmers, had grootse plannen met de club. In vijftien jaar tijd moest het dorpsclubje uitgroeien tot een speler in de hoogste klasse van het amateurvoetbal. Theo Lucius werd aangetrokken als hoofdcoach en oud-prof Leon Hutten ging de jeugdopleiding professionaliseren. Vanuit zijn voetbalschool nam Hutten ook nog eens heel wat getalenteerde pupillen mee naar de dorpsclub. Rond het hoofdveld van de club zouden tribunes worden gebouwd. “Binnen twaalf jaar heeft The White Boys een stadion”, aldus Sluijmers één jaar geleden tegen Omroep Brabant .

Voorzitter kreeg een terreinverbod

Binnen een paar maanden werd duidelijk dat van veel beloften niets tot weinig terecht kwam. De plannen waren gebouwd op fantasieën en financiële luchtkastelen. In oktober 2019 werd de tot voorzitter gebombardeerde Sebastiaan Sluijmers uit de club gegooid. Hij kreeg een terreinverbod en mocht zich niet meer met de club bemoeien, die mede door hem in ernstige financiële problemen was geraakt.

Inwoners van Waspik raken niet uitgepraat over het faillissement van 'hun' club:

In november 2019 leek het erop dat de The White Boys toch konden blijven voetballen. Iemand uit de directe omgeving van de club stond garant voor de schulden die waren gemaakt. Er kwam een nieuw bestuur en de blik was gericht naar de toekomst, dachten leden en vrijwilligers. In werkelijkheid verscherpte het conflict zich.

Schuldeisers, rechtszaken en het einde

In het najaar van 2019 én het voorjaar van 2020 werden er onder meer rechtszaken gevoerd door de schuldeisers, met als besluit dat The White Boys schadevergoeding en achterstallig salaris moesten betalen aan Leon Hutten, het voormalig hoofd jeugdopleiding die door het bestuur van The White Boys ook al op staande voet was ontslagen. Die gerechtelijke uitspraken betekenden het einde van de club.

In juni 2020, ruim een jaar nadat Sebastiaan Sluijmers zijn megalomane presenteerde, is de club die in november 73 jaar zou bestaan failliet.

