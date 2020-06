Horecabond verbaasd over sluiting van café's in Eindhoven: 'Boete na vijf waarschuwingen is terecht'

Op Stratumseind in Eindhoven oogt het al snel vol (foto: Hans Janssen).

De Eindhovense afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is verbaasd over de actie van horecaondernemers in uitgaansstraat Stratumseind, die donderdag massaal besloten de deuren te sluiten uit angst voor boetes. Ruud Bakker van KHN: "Na vijf waarschuwingen krijg je een boete, en terecht."

Volgens de ondernemers aan de bekende uitgaansstraat wordt door bezoekers onvoldoende afstand gehouden, waardoor de kroegeigenaren van de gemeente boetes van vierduizend euro kunnen krijgen. Een deel van de café's sloot donderdag de deuren, vrijdag zouden er nog meer volgen.

"We doen ons uiterste best, maar mensen met een paar biertjes op zijn niet zo makkelijk te sturen", zei Tom van Bussel van de horecavereniging Stratumseind vrijdagochtend in radioprogramma Wakker! van Omroep Brabant.

Begrip voor emoties

"Het is een groot verhaal met een kleine waarde", reageert Ruud Bakker, voor KHN verantwoordelijk voor de gemeente Eindhoven, op het nieuws. "Ik vind het heel erg voorbarig, want er zijn nog geen boetes uitgedeeld."

Bakker geeft wel aan de emoties te begrijpen. "Die anderhalve meter regels zijn heel erg lastig, dat zou anders moeten. In mijn eigen zaak draai ik nu veertig procent van de omzet, daar kun je niet op overleven, ik heb natuurlijk geen zestig procent marge."

Boete terecht

Toch heeft hij minder begrip voor de actie op het Stratumseind. "Wij hebben juist heel goed overleg met de gemeente, ik kan me niet vinden in het verhaal van het Stratumseind. Ik denk dat de emoties erg hoog zitten." Van Bussel: "Bij de bouwmarkt of de supermarkt struikelt iedereen over elkaar heen, maar bij ons staat er meteen handhaving op de stoep. Dan denk ik: 'het houdt een keer op'."

Bakker legt uit wat er gebeurt als de regels niet worden nageleefd. "In eerste instantie spreekt de KHN-vertegenwoordiger van het gebied de ondernemers uit zijn of haar straat aan, bij de tweede keer doen we melding bij de gemeente, dan gaat de gemeente nog een keer met de ondernemer praten. Als dat voor de tweede keer gebeurt volgt een waarschuwing op papier, een gele kaart, en als het dan nog niet op orde is dan volgt de oranje kaart. Als je dan wéér niet wil luisteren krijg je een boete. En terecht."

Bij 85 procent geen problemen

In Eindhoven zijn naast het Stratumseind meerdere uitgaansgebieden, daar lopen de emoties minder hoog op. "Op de Markt of de Kleine Berg horen we dit soort geluiden niet", aldus Bakker. Een verklaring kan volgens hem zijn dat op het Stratumseind vooral 'natte horeca' zit, dus café's waar je alleen kunt drinken en niet kunt eten.

"Een ding is duidelijk: we worstelen allemaal met de anderhalve meter. Maar bij 85 procent van de ondernemers gaat het gewoon goed. Gelukkig maar, want het is natuurlijk niet onze taak om de politieagent te spelen." Dat laatste deelt Bakker met de ondernemers op het Stratumseind.

LEES OOK: