De wolf is weg: schapen in Heusden kunnen weer zonder extra hekken de wei in

Foto: Andre Bonga

De wolfwerende hekken die de provincie heeft uitgeleend aan veehouders in het gebied rond Heusden kunnen weer worden weggehaald. De zwervende wolf die een slachting aanrichtte onder schapen in de regio is vrijwel zeker weer vertrokken. "We zijn erg blij dat onze preventieve inzet heeft gewerkt", zegt verantwoordelijk gedeputeerde Elies Lemkes-Straver.

Ron Vorstermans Geschreven door

Het uit Duitsland afkomstige dier is twee weken niet gezien en er is ook geen vee meer aangevallen in het gebied. De provincie beloofde de veehouders andere ingrepen als de wolf niet uit zichzelf was vertrokken. Dat laatste lijkt nu wel het geval, en dus zijn oude en nieuwe ingrepen niet meer nodig.

Maatregelen tegen de wolf

Brabant nam eind mei samen met de Zoogdiervereniging, boerenorganisatie ZLTO en de gemeente Heusden uitvoerige maatregelen tegen de wolf, die toen al tientallen schapen had aangevallen. Een wolf is in Nederland beschermd en mag niet zomaar verjaagd of gedood worden. Daarom leende de provincie tijdelijk wolfwerende netten uit aan veehouders.

In deze tijd van het jaar verlaten eenjarige wolvenmannetjes hun roedel op zoek naar een eigen territorium. De wolf in Brabant had zich tussen de Maas en de snelweg A59 gemanoeuvreerd en had weinig reden om te vertrekken aangezien de schapen voor het grijpen stonden.

