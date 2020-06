Vermoorde tonprater Frank Schrijen lag dagen dood in zijn huis voordat hij werd gevonden

De vermoorde tonprater Frank Schrijen (foto: archief).

Frank Schrijen heeft zeker drie dagen dood in zijn huis aan de Steenstraat in Boxmeer gelegen voordat hij er eind februari werd aangetroffen. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie. De 56-jarige tonprater was door geweld om het leven gekomen.

Bijna anderhalve week na de vondst werd een bewoner van een asielzoekerscentrum (azc) in het Limburgse Echt aangehouden voor mogelijke betrokkenheid. Hij wordt verdacht van moord en staat dinsdag voor het eerst, pro forma, voor de rechtbank in Den Bosch.

De verdachte is een man van 26, hij werd opgepakt in een huis in Gilze. Mogelijk gaat het ook hier om een woning van een azc. Het is niet bekend hoe de moord is gepleegd.

'Ronselen van asielzoekers'

Frank Schrijen was tientallen jaren een bekende verschijning bij tonpraat- en andere carnavalsevenementen in Brabant, Limburg en Gelderland. Maar over hem deden ook lang verhalen de ronde dat hij onder andere jonge asielzoekers voor seksuele activiteiten ronselde, zo vernam Omroep Brabant van verschillende bronnen.

Verder werd gesuggereerd dat hij mogelijk vóór zondag 1 maart al was gedood. Die zondagavond werd hij gevonden, pas een dag later meldde de politie dat er in de Steenstraat in Boxmeer een dode man was aangetroffen.

