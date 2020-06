Wapendealer de cel in voor verkopen pistolen en geweren aan crimineel

De rechtbank in Den Bosch heeft een wapenhandelaar uit Helmond veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. De Helmonder verkocht pistolen, geweren en munitie aan een plaatsgenoot. Die man brengt de politie in verband met het misdaadnetwerk rond Martien R. uit Oss. Maar de rechtbank vindt die link onvoldoende bewezen.

Alfa S. had contact met plaatsgenoot Frank L. (47) Dat is een van de verdachten in het onderzoek rond Operatie Alfa: het vermeende criminele netwerk rond Martien R. uit Oss. Helmonder Frank L. wordt algemeen gezien als de 'wapenman' van de bende. Deze Marcel van S. wordt daar niet toe gerekend.

Volgens de rechtbank is bewezen dat de Marcel van S. vorig jaar zomer in een periode van twee weken vuurwapens leverde. Walther- en Glock-pistolen en M16-machinegeweren, dat zijn zware oorlogswapens.

Geweren

Volgens de politie waren die geweren waar ze over spraken, dezelfde geweren die zijn gevonden bij de reeks huiszoekingen aan onder meer de Hoogheuvelstraat in Oss. Bovendien denkt de recherche dat S. een half jaar bezig was met de wapenhandel, tot aan zijn arrestatie in december.