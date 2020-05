Man die wapens leverde aan drugscrimineel Martien R. hoort zes jaar cel eisen

De 44-jarige Helmonder Marcel van S. heeft vrijdag zes jaar cel horen eisen voor de rechtbank in Den Bosch. Hij wordt ervan verdacht dat hij wapens heeft geleverd aan de drugsbende rond Martien R. uit Oss.

Marcel van S. zou hebben gehandeld in pistolen en munitie. Ook een zogenaamd M16-machinegeweer zou hij hebben verkocht. Tijdens de zitting zei de rechter dat Van S. er 'een beetje in gerold' was: "Dat u een keer een wapen verkocht en toen nog een keer en daarna niet meer terug kon."