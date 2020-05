Operatie Alfa: burgemeester van Oss doet aangifte van bedreiging door broer van kopstuk Martien R.

Wobine Buijs, de burgemeester van Oss, heeft aangifte gedaan tegen Anjo R., de broer van Martien R. Dat kwam woensdag ter sprake tijdens de tweede pro-formazitting in de zaak rondom Operatie Alfa en wordt bevestigd door justitie.

Anjo R. was volgens het Brabants Dagblad zo woedend over het vernietigen van zijn woonwagen, een actie van de gemeente, dat hij tijdens een telefoongesprek vanuit de gevangenis met een gemeenteambtenaar dreigde dat ook het huis van Buijs plat zou gaan.

Volgens zijn advocaat Frank van Gaal is R. inmiddels een juridische procedure begonnen tegen de gemeente omdat hij het recht zou hebben om zijn spullen uit de woonwagen te laten halen. “De woede-uitval moet je ook tegen die achtergrond zien.” Via de videoverbinding merkte Anjo R. nog op dat de burgemeester zijn dreigement niet letterlijk hoefde te nemen”, schrijft het BD .

Het Openbaar Ministerie zag in de bedreiging wel extra munitie om de verdachten langer in voorarrest te houden. De rechtbank ging daarin mee en besloot dat alle zeven verdachten die woensdag terechtstonden, in de cel blijven.