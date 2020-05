Operatie Alfa tot nu toe: iedereen zit vast nu Toon R. ook is opgepakt

Foto: Raymond Merkx

Al een maand is Operatie Alfa, het onderzoek naar topcrimineel Martien R. en zijn familie, inmiddels aan de gang. Na drie dagen uitgebreid onderzoek op het woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat in Oss, volgden meerdere zoekacties in Oss en omgeving. Honderden agenten en onder meer specialisten van defensie zochten in huizen, schuren en zelfs in weilanden naar geld, drugs en wapens.

Hoe verliep Operatie Alfa tot nu toe? We zetten het op een rijtje.

Woensdag 13 - vrijdag 15 november

De term Operatie Alfa valt voor het eerst nadat een arrestatieteam rond halfelf woensdagochtend op en bij het woonwagenkamp aan de Hoogheuvelsraat in Oss drie leden van dezelfde familie oppakt: de 48-jarige Martien R. uit Oss, 'Godfather' van de Brabantse onderwereld, en twee familieleden: zijn 55-jarige broer Toon en zijn 26-jarige zoon Anton.

De inzet van agenten, medewerkers van het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en bijvoorbeeld specialisten van Defensie is tijdens de actie op het woonwagenkamp massaal. Dagelijks zijn vierhonderd man op de been, zo laten politie en OM weten. Ook worden drugs-, geld- en explosievenhonden ingezet.

In de eerste dagen van Operatie Alfa staat onderzoek op het woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat in Oss centraal. De leiders van het onderzoek denken dat de criminele plannen van de familie hier werden beraamd. Het woonwagenkamp en het omliggende terrein wordt voor het onderzoek met duizend meter hekwerk afgezet. Een peloton ME en hondengeleiders worden ingezet om de boel te bewaken. Bewoners van het woonwagenkamp met zes standplaatsen worden gedurende het onderzoek elders ondergebracht.

Bij de zoekacties op het woonwagenkamp worden zowel woensdag, donderdag als vrijdag flinke hoeveelheden geld, drugs en wapens gevonden. Dit onder meer in verborgen ruimtes. Ruimtes die bewaakt werden met eigen camera’s zo brengen het Openbaar Ministerie en de politie naar buiten. De gevonden wapens die zijn acht kalasjnikovs, twee M16-vuurwapens, een stengun en zes vuistvuurwapens.

Woensdagavond wordt het onderzoek op het woonwagenkamp even stilgelegd als in een verborgen ruimte een explosief wordt gevonden. Specialisten van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) moeten eraan te pas komen om het explosief onschadelijk te maken. Deze vondst onderstreept volgens de leiders van het onderzoek ‘het gewelddadige karakter’ van de criminele organisatie waarvan Martien R. door hen als leider wordt gezien.

De kopstukken van de criminele familie houden zich in de ogen van de politie en het OM onder meer bezig met drugshandel op grote schaal. In de grond, maar ook op andere plekken op het woonwagenkamp, worden grote hoeveelheden drugs gevonden. Honderden liters chemicaliën voor de productie van drugs, honderdduizenden pillen en zo’n honderd kilo MDMA-kristallen.

Vrijdag 15 november

Vrijdag aan het begin van de avond wordt het kamp, nadat het dus in drie dagen minutieus is uitgekamd, vrijgegeven en kunnen de bewoners terug. De rechter-commissaris besluit dat de drie aangehouden verdachten voorlopig vast blijven zitten. Operatie Alfa gaat verder.

Maandag 18 november

Na de grote zoekactie op het woonwagenkamp in Oss verplaatst Operatie Alfa zich naar Berghem. Twee panden aan de Koolzaadweg in Berghem worden door de politie doorzocht. Dat geldt ook voor een aantal containers. Er wordt opnieuw gezocht naar drugs, vuurwapens en geld. Volgens een buurtbewoner is een van de doorzochte huizen van Martien R. Ook in een pand aan de Spaanderstraat in Berghem zijn doorzoekingen.

In Berghem worden allerlei drugsgerelateerde spullen gevonden. Het gaat om harddrugs, chemicaliën en grote hoeveelheden chemisch afval.

Dinsdag 19 november

Na Berghem verplaatst Operatie Alfa zich naar Oijen en Macharen. In Oijen richt de actie zich op een boerderij met bijgebouwen aan de Hoogveldsestraat. En in Macharen wordt gezocht op een weiland aan de Rottenstraat. In beide gevallen wordt gezocht naar drugs, vuurwapens en geld.

Voor de zoekingen in Oijen en Macharen trekken politie en Openbaar Ministerie opnieuw alles uit de kast. Tot concreet resultaat leiden de acties echter niet, zo laat een politiewoordvoerder woensdagochtend weten. Op dat moment is er volgens hem geen andere actie in het kader van Operatie Alfa gaande. “Wanneer dat wel het geval is dan laten we het weten.” Operatie Alfa lijkt dus nog niet afgelopen.

Donderdag 21 en vrijdag 22 november

Dat bleek donderdag. Toen brak 'een nieuwe fase' in het onderzoek aan. Een week na de inval op een woonwagenkamp op de Hoogheuvelstraat wordt een kamp op de Maasstraat in Lith binnengevallen. In alle vroegte gaan ruim honderd politieagenten het kamp op. Bewoners worden, net als tijdens de inval van het andere kamp, elders ondergebracht. Op het woonwagenkamp worden acht handgranaten gevonden.

Ook een huis en een bedrijf aan de Scheldestraat in Oss en een chalet op een vakantiepark in het Friese Sumar worden doorzocht. In een verborgen ruimte van een busje dat geparkeerd stond bij het bedrijf in Oss vindt de politie drie kalasjnikovs, drie andere mitrailleurs, een geweer en nog drie vuurwapens. In Friesland wordt een vuurwapen gevonden. De politie hoopte op een van de plekken een vierde verdachte in het onderzoek aan te kunnen houden. De kans bestond dat hij op één van de locaties aanwezig was, zo gaf de politie aan. Dit bleek niet zo te zijn.

De actie op het woonwagenkamp in Lith wordt vrijdag afgerond. Er blijkt nóg een vuurwapen te zijn gevonden. Het werd ontdekt in een vernuftig ingebouwde verborgen ruimte in de auto. Operatie Alfa blijft actief, laat de politie weten. "We hebben nog genoeg te onderzoeken." Of dat leidt tot nieuwe acties wil het onderzoeksteam niet kwijt. "Eerder hebben wij gezegd dat nieuwe arrestaties niet zijn uitgesloten en dat geldt nog steeds”, zegt de onderzoeksleider.

Maandag 25 november

Maandag volgen inderdaad nieuwe arrestaties. Vier kopstukken van het criminele familienetwerk waar Operatie Alfa op is gericht, worden opgepakt. Het gaat om twee mannen van 55 en 57 uit Berghem, een man van 44 uit Helmond en een man van 24 die in Oss wordt gearresteerd.

Direct na de arrestaties van de mannen begint de politie met het doorzoeken van huizen in Helmond, Berghem, Oss, Asten en het Belgische Lommel. Ook nu wordt gezocht naar wapens, drugs en geld. Bij de zoekingen wordt één vuurwapen gevonden, zo blijkt dinsdag.

Woensdag 27 november

Martien R. (48), zijn broer Toon (55) en zijn zoon Anton (26) blijven nog zeker drie maanden vastzitten. Dit bepaalde de raadkamer in Den Bosch woensdag. De aanhouding van deze mannen op 13 november betekende het begin Operatie Alfa.

Dinsdag 10 december

De politie arresteert vijf mensen in verband met het onderzoek. Het gaat om drie mannen en een vrouw die lid zouden zijn van de familie. Een vijfde man zou betrokken zijn bij vuurwapenhandel. Het gaat om een 50-jarige vrouw uit Oss, een 59-jarige man uit Lith, een 25-jarige man uit Udenhout, een 44-jarige man uit Helmond en nog een 44-jarig familielid van Martien R.

De politie legt diezelfde dag ook beslag op dure meubels in een huis aan de Koolzaadweg. Volgens de politie kosten de banken, tafels en stoelen vermoedelijk tienduizenden euro's.

Dinsdag 14 januari

Ook in het nieuwe jaar gaat Operatie Alfa verder. Er worden drie mannen aangehouden. Volgens de politie zijn het 'vertrouwde handlangers' van de familie. Het gaat om mannen van 24, 53 en 75 jaar oud. Ze komen uit Oss en Berghem. De 24-jarige man uit Oss wordt verdacht van witwassen. De 53-jarige man zou betrokken zijn bij de invoer van 315 kilo cocaïne. Het drietal wordt ook verdacht van vuurwapenbezit.

Vrijdag 24 januari

Een 'geniale afluisteroperatie' stond aan de basis van Operatie Alfa, het grootschalige onderzoek naar de criminele familie van Martien R. uit Oss. Dat meldt De Telegraaf. Volgens de krant ontdekten de speurders dat de groep rond Martien R. veelvuldig bijeenkwam in een schuur op het kampje aan de Hoogheuvelstraat in Oss. Door een 'meesterlijke truc' slaagde het onderzoeksteam erin om hier, in het hart van de organisatie, afluisterapparatuur en camera’s te plaatsen.

Maandag 17 februari

De kopstukken van Operatie Alfa zijn deze maandagochtend allemaal in de zittingzaal in Den Bosch verschenen voor de eerste tussentijdse zitting: Martien R., zijn zoon Anton en Toon, de broer van Martien. Ook de andere vier verdachten zijn komen opdagen. Operatie Alfa is de grote politieoperatie die op 13 november 2019 begon tegen een criminele familie in Oss. Aan het begin las een van de officieren de beschuldigingen voor. De officieren benadrukten op deze eerste zitting dat Martien wordt beschouwd als de leider van de criminele organisatie. De verdachten beroepen zich op hun zwijgrecht.

Donderdag 14 mei

Op de tweede tussentijdse zitting blijkt dat de politie meer bewijs heeft gevonden dat Martien R. alias de 'Godfather van Oss' in wapens en drugs handelde. Het gaat om onder meer geluids- en video-opnames en dna-sporen. Nieuwe beschuldigingen zijn niet gepresenteerd. R. blijft in voorarrest, net als de zes andere mannen die deze onderdag terecht stonden. Volgens het openbaar ministerie (OM) was Martien R. (49) tijdens de oudejaarsnacht van 2018 op 2019 met andere verdachten in een ondergrondse ruimte aan de Hoogheuvelstraat in Oss. Tijdens het vuurwerk is er toen een M16-machinegeweer afgevuurd. Dat deden ze uitgerekend toen, om te voorkomen dat het testen van het geweer en al het geknal zou opvallen, denkt het OM.

Maandag 18 mei

Succes voor justitie: Op een vakantiepark in Ede is 's avonds de voortvluchtige Toon R. opgepakt. Het Openbaar Ministerie beschouwt deze 40-jarige R. als een van de kopstukken van een crimineel familienetwerk uit Oss. Toon R. was als enige nog op de vlucht. Toon is de neef van de 'Brabantse godfather' Martien R.



