Man (20) deelt foto van AK-47 op Snapchat en wordt door arrestatieteam opgepakt

Een 20-jarige man uit Oss heeft maandag geleerd dat je niet zomaar alle berichten kan doorplaatsen op sociale media. De man zag een foto van een AK-47 langskomen, en plaatste die op zijn eigen account. Niet veel later werd hij met veel bombarie door een arrestatieteam opgepakt, omdat de politie dacht dat de Ossenaar zelf de kalasjnikov te koop aan bood.

Foto gedeeld

Maar de vork zat heel anders in de steel. Aan het bericht was namelijk niet te zien dat het een zogenaamde ‘repost’ betrof. De jongen had de foto op een ander Snapchat-account voorbij zien komen en het vervolgens gedeeld in zijn eigen kanaal. Hij vond de foto er ‘vet’ uitzien, zegt de politie. De man hoopte zelf meer volgers te krijgen door de repost.