Run op vakantiechalets door coronacrisis: 'Eerst bang voor ontslagen, nu heb ik extra mensen nodig'

Bas van den Berg in zijn chalet-showroom. (Foto: Collin Beijk) In de showroom in Gilze staan tientallen chalets. (Foto: Collin Beijk) Chalets zijn tegenwoordig echt vakantiehuisjes. (Foto: Collin Beijk) Volgende Vorige 1/4 Run op chalets door coronacrisis

Bij Van den Berg Chalet Totaal is het extreem druk de laatste weken. Door de coronacrisis blijven veel mensen in eigen land. Een chalet is weliswaar een flinke investering, maar toch zijn er veel mensen die nu bewust voor een eigen vakantiestek in Nederland kiezen. Na een ingezakte markt zag Bas van den Berg de vraag naar chalets explosief toenemen. Zo erg, dat hij inmiddels werk aan het uitbesteden is.

"Aan het begin van de coronacrisis vreesde ik echt voor ontslagen en financiële uitdagingen. We kregen haast geen nieuwe orders binnen en we moeten het juist van het voorseizoen hebben waarin dus alles stil lag." Alleen de versoepelingen van de laatste weken hebben ervoor gezorgd dat Van den Berg zijn verlies van de eerste maanden alweer gecompenseerd is. "Ik had niet verwacht dat het zo druk werd."

"Het wordt nog een hele uitdaging om alle bestellingen voor de zomer te leveren."

Chalet Totaal levert stacaravans in allerlei maten en prijsklassen. "Het begint bij zo'n 30.000 euro en je kan het zo gek maken als je zelf wilt", legt Van den Berg uit. De duurste stacaravan in zijn showroom kost ruim 125.000 euro en lijkt meer op een luxe appartement dan een stacaravan. "De coronacrisis zorgt ervoor dat mensen die al een nieuw chalet overwogen, er nu ook vaak echt eentje kopen."

De run op stacaravans snapt Bas wel. "Ik denk veel mensen twijfelen over een vliegvakantie. Er is nog veel onduidelijk over het coronavirus en wat wel en niet in het buitenland kan en mag. En vooral voor hoe lang?" Volgens hem biedt een vakantie in Nederland meer zekerheid en bij veel mensen ook een groter veiligheidsgevoel. "Het wordt dan ook nog een hele uitdaging om alle bestellingen voor de zomer te leveren."

Op recreatiepark 't Zand wordt volop bijgebouwd. (Foto: Collin Beijk)

De plotselinge populariteit van de stacaravan herkennen ze op Recreatiepark ‘t Zand in Alphen. "Een nieuw stuk van ons park is al helemaal uitverkocht. Daar hebben we slechts vijf maanden over gedaan terwijl we daar anderhalf jaar voor uitgetrokken hadden", vertelt bedrijfsleider Roland Geppaard.

Daarom wordt er in september begonnen met de tweede fase van de uitbreiding van het recreatiepark. "Ook daar zijn al de nodige aanvragen voor en hopelijk is dat binnen twee jaar vol, maar in dit tempo zou dat best wel sneller kunnen gaan." Voor Geppaard is dat goed nieuws. Want de coronacrisis zorgde wel voor flink wat minder geboekte kampeerplekken.

Wil Dankers (64) en vrouw Els hadden tot een jaar geleden een chalet in Limburg. "Dat hebben we toen verkocht om meer te gaan reizen, maar door de coronacrisis zijn we nu toch weer voor een chalet gegaan." Het echtpaar voelt zich op 't Zand toch wat veiliger en kan zo toch tot rust komen in de natuur. "Ook voor familie is het fijner en dit park is hartstikke gezellig. Dat speelde naast corona ook mee in onze beslissing."

Wil en Els op het terras van hun nieuwe chalet. (Foto: Collin Beijk)

'Meer van het leven genieten'

Buurman Ton Tax (66) is nog volop bezig in zijn voortuin. Hij had al het voornemen om een chalet te kopen, maar zijn besluit werd ook beïnvloed door het coronavirus. "Ik wil wat meer van het leven gaan genieten. Mijn broer heeft twaalf weken in het ziekenhuis gelegen met corona, waarvan zes weken op de intensive care. Een paar keer was het op het randje."

Het chalet van Ton staat er pas drie weken en die van de overburen is zelfs nog in aanbouw. "Ik hoop dat mijn broer hier binnenkort kan langskomen om in alle rust verder te herstellen." Toch durft Ton nog wel op reis te gaan, maar dat hij zich in ieder geval altijd kan terugtrekken in zijn chalet vindt hij prettig. En daar is het de meeste mensen om te doen. In alle rust in eigen land even op adem komen als het buitenland even geen optie is.

Ton legt zelf zijn tuin aan bij zijn nieuwe chalet. (Foto: Collin Beijk)