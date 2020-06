'Mama, waarom ben ik zwart?', zingt Aswintha op demonstratie in Den Bosch

Aswintha Vermeulen is vooral bekend als musicalster. Maar zaterdag zong ze tijdens de demonstratie tegen racisme in Den Bosch een lied dat ze zelf geschreven heeft. Recht uit het hart.

Met tranen in haar ogen kijkt Toos Vermeulen naar het optreden van haar dochter Aswintha. Tijdens de demonstratie zingt ze op het podium uit volle borst het lied 'Mama, waarom ben ik zwart?'. Een vraag die Aswintha haar moeder op zevenjarige leeftijd stelde. Toos: "Ze was op haar verjaardag buiten aan het spelen toen ze plotseling door een groep kinderen werd uitgescholden, geschopt en bespuugd. Ze rende huilend naar huis en vroeg aan mij waarom ze zwart was. Dat vond ik verschrikkelijk. Ik heb haar uitgelegd dat ze een bruine vader had en er daarom zo uitzag. En dat ze daar trots op moest zijn."

Best doen om niet te huilen

Na het optreden valt Aswintha haar moeder in de armen. Het was een emotioneel optreden voor haar. Normaal zingt ze in musicals, nu over haar eigen leven. Aswintha: "Ik moet mijn best doen om niet te gaan huilen. Ik heb zo vaak last gehad van discriminatie in mijn leven. En nog steeds. Dat heeft een enorme impact op mij. Het is iets dat ik nooit meer kwijt raak, denk ik."