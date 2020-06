Duizenden betogers bij vreedzame Black Lives Matter-demonstraties in Breda en Den Bosch

Betogers op het Chasséveld in Breda (Foto: Collin Beijk). Gebalde vuisten bij de demonstratie in Den Bosch (Foto: Imke van de Laar). Grote opkomst bij demonstratie in Den Bosch (Foto: Imke van de Laar). De demonstratie op het Chasséveld door een drone in beeld gebracht. Volgende Vorige 1/4 Betogers op het Chasséveld in Breda (Foto: Collin Beijk).

Bij de demonstraties tegen racisme in Breda en Den Bosch die zaterdagmiddag plaatsvonden, waren in totaal enkele duizenden betogers aanwezig. Exacte aantallen van deelnemers zijn nog niet bekend. De demonstraties verliepen rustig en er werd in beide steden goed rekening gehouden met de anderhalve meter afstand. Bovendien droeg iedereen een mondkapje. De manifestaties begonnen om twee uur en waren rond vier uur afgelopen.

In Breda vond het zogeheten solidariteitsprotest plaats op het Chasséveld. Op het parkeerterrein waren ongeveer tweeduizend stippen geplaatst voor elke deelnemer één. Sommige betogers maakten nog ter plekke protestborden. De bijeenkomst, waar ook plaats was voor muziek en enkele sprekers, begon met een minuut stilte en verliep vreedzaam.

De organisatie berustte bij diverse instanties, zoals Amnesty International en de Stichting Mondiaal Centrum Breda. Vooraf was al de verwachting dat de manifestatie voorbeeldig zou verlopen.

In Den Bosch was in overleg met Kick Out Zwarte Piet gekozen voor de Pettelaarse Schans als plek waar veilig en verantwoord kon worden gedemonstreerd. Naar schatting waren er een paar duizend mensen naar deze locatie gekomen. Gaandeweg werd het iets drukker, omdat een aantal mensen (een) gratis shuttlebus lieten staan en te voet vanaf het centrum van de stad naar de bijeenkomst kwam. Net als in Breda begon de samenkomst met een minuut stilte.

Meer dan duizend demonstranten op de Pettelaarse Schans in Den Bosch (Foto: Imke van de Laar).

Er kwamen verschillende sprekers aan het woord en op veel protestborden waren verwijzingen naar de veelbesproken toespraak van rapper Akwasi op de Dam te lezen. In een emotionele bui zei hij Zwarte Piet wat aan te zullen doen, later zwakte hij dit 'dreigement' af door elke Zwarte Piet figuurlijk gezichtsverlies te laten lijden.

Aanleiding voor de demonstraties is de gewelddadige dood van de donkere Amerikaan George Floyd door toedoen van blanke agenten. Vorige week waren er vergelijkbare betogingen in Eindhoven en Tilburg. Zij trokken eveneens duizenden deelnemers en verliepen ook al probleemloos.

