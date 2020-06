Sanne Voets in tranen na overlijden succespaard Vedet: 'Alles wat ik ben, heb ik aan hem te danken'

Sanne Voets nam met Vedet ook deel aan de Olympische Spelen in Londen.

Gebroken is ze. De tranen biggelen over haar wangen. Het plotselinge overlijden van haar succespaard Vedet komt hard aan bij Sanne Voets. Met Vedet won de Berghemse amazone een karrenvracht aan titels in de internationale paardensport. De combinatie kroonde zich tot Nederlands, Europees en wereldkampioen paradressuur. Het succesvolle paard overleed letterlijk in Sannes armen.

Voets kocht Vedet in 2005, in een periode waarin de mindervalide amazone na een operatie met verschillende medische tegenslagen kampte. "Hij was degene die me erdoorheen trok", vertelt Sanne.

"Ik heb twee stallen thuis en iedere ochtend hoorde ik Vedet geluidjes maken door het slaapkamerraam. Dat hielp me om weer een doel te stellen in de periode dat ik heel veel pijn had en nog niet eens rechtop kon zitten. Ik wilde zo graag weer naar buiten kunnen, naar de stal. Naar Vedet. Daar hield ik mij aan vast. Ik was vastbesloten zo te herstellen dat ik naar die stal kon."

"Vedet gaf me mijn vertrouwen terug."

Dat was een erg intensieve periode voor de Berghemse amazone. Haar revalidatie nam veel tijd in beslag, maar uiteindelijk lukte het Sanne om weer paard te rijden. Na verloop van tijd durfde ze ook weer aan wedstrijden mee te doen. Legendarisch was haar deelname aan Indoor Brabant in Den Bosch in 2011. Net volledig hersteld klom ze op Vedet om aan Indoor Brabant mee te doen.

Haar arts wist van niks. "Die zou het anders niet goed hebben gevonden", vertelde Sanne destijds met een ondeugende glimlach. "Maar dit is Indoor Brabant, daar wil je aan meedoen!" Ze won meteen goud. Het bleek het begin van een langgerekt succesverhaal van de combinatie.

"Vedet gaf me mijn vertrouwen terug", blikt Sanne terug. "Hij wakkerde mijn ambities weer aan. Met hem kreeg ik vleugels. We plaatsten ons voor de Spelen in Londen in 2012 en bouwden samen de meest fantastische herinneringen op. " Ze wonnen uiteenlopende nationale titels, schreven het EK op hun naam en kroonden zich tot wereldkampioen. Daarnaast veroverden ze een berg zilveren en bronzen medailles.

"Vijftien jaar lang was Vedet mijn beste maatje."

"Vedet leerde me vooral op mijn gevoel te varen", vertelt Sanne. "Om mijn hart te volgen, mijn eigen pad te banen en me door niemand te laten ontmoedigen." Vedet had volgens Sanne een 'unieke persoonlijkheid'. "Hij gedroeg zich altijd als een koning en ik was er dol op. We begrepen elkaar op een manier die weinig mensen in hun leven mogen ervaren. "

De laatste jaren genoot Vedet in Berghem van zijn welverdiende pensioen. Daar stond hij in de wei met zijn opvolger Demantur. Met dat paard boekte Sanne in 2016 haar allergrootste succes. Goud op de Spelen in het Braziliaanse Rio de Janeiro. "Maar Vedet eiste nog steeds de nummer één te blijven", lacht Voets. "Of het nou ging om voeren, naar de wei gaan of gewoon knuffelen: hij wilde altijd als eerste de aandacht."

Ze is ervan overtuigd dat ze ook met Vedet goud had gewonnen in Rio. Dat had haar succespaard volgens de Berghemse amazone ook verdiend. "Hij hield ervan in de spotlights te staan. Vedet wist precies wat er stond te gebeuren als ik zijn manen ging vlechten. Letterlijk iedere keer als we samen een wedstrijdring betraden, voelde ik hoe hij een tandje bijzette en alles gaf. Hij had het geweldig gevonden in Brazilië."

De dood van Vedet kwam onverwacht. "Plotseling ging het niet goed met hem", vertelt Sanne. "De behandeling leek aan te slaan, maar dat bleek van korte duur." Vedet stierf hier thuis, in mijn armen." Ze zucht. "Alles wat ik ben, heb ik aan hem te danken. Als ruiter, maar ook als mens. Vijftien jaar lang was Vedet mijn beste maatje. Hij was mijn inspirator en mijn motivator."

