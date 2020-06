Na twee weken op een vlot staat Nancy weer op het droge: 'Bizarste tijd van mijn leven'

Nancy vaarde 14 dagen op een vlot door Brabant om geld in te zamelen voor haar boot.

Veertien dagen lang op een drijvend vlot met enkel haar hond, een tentje en een Dixie-wc: Nancy van Heeswijk, die zo geld inzamelde voor haar rondvaartboot, kwam zondagmiddag met veel kabaal aan in Tilburg. Daar kuste ze de grond. “Het was de bizarste tijd van mijn leven. Ik ben gek geworden.”

Ron Vorstermans Geschreven door

Ze vertrok twee weken geleden vanuit Den Bosch. Zondagmiddag kwam ze aan in de Piushaven, waar Danny Vera’s Rollercoaster door haar speakers over de terrassen denderde. Dat leek haar wel toepasselijk. Want een achtbaan was het zeker, zo vertelt ze.

Wachten op privacy instellingen...

'Nog nooit meegemaakt'

“Ik had dit nog nooit meegemaakt", zegt Nancy, nog steeds ontdaan door de reis. "Het is zo ontzettend turbulent geweest. We hebben alles meegemaakt, van rukwinden tot stortbuien. Ik ben helemaal kapot. De eerste stapjes op het droge waren heel raar. Logisch natuurlijk, ik heb al die tijd op een wiebelvlot gestaan.”

Ik denk wel dat het goedkomt.

Door 14 dagen te overleven op een vlot hoopte ze aandacht te generen voor haar rondvaartboot. In september gaat boot 'De Waterengel' varen voor zorginstellingen, moor de coronaperikelen komt het project niet lekker van de grond. Het doel was om 25.000 euro op te halen. Op dit moment staat de teller op 19.000. Minder dan het einddoel, maar Nancy is hoopvol.

“Veel bedrijven hebben me benaderd, om bijvoorbeeld te helpen met belichting en het slotenwerk. Dat scheelt.” Bovendien lopen er nog verschillende acties, en is het nog steeds mogelijk om te doneren via haar website. De doneeractie loopt nog twee weken. “Ik denk wel dat het goedkomt”, zegt ze.

Mijn hond is net zo gek als ik nu

De grote vraag is natuurlijk: wat gaat Nancy nu als eerste doen? “Douchen”, zegt ze zonder aarzeling. “En daarna ga ik met de hond wandelen. Mijn hond is veertien dagen bij me geweest, dus hij is net zo gek als ik nu. We gaan samen even onze hoofden leeglopen.”

LEES OOK: