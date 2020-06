Aan de zijlijn deel I: herhaalt Willem II bijzonder jaar? ‘Rust binnen de club is heel belangrijk’

De Brabantse clubs tussen twee seizoenen in.

Willem II kan terugkijken op een bijzonder jaar, waarin de Tilburgers als vijfde eindigde in de eredivisie en daarmee een Europees ticket in de wacht sleepten. Omroep Brabant praat met oud-speler Arjan Swinkels over het afgelopen seizoen, de transferzomer en het komende seizoen. En over de spelers op het veld, vanaf de zijlijn bekeken.

Door het vroegtijdig stopzetten van de eredivisie wegens het coronavirus, mag Willem II zich komend seizoen melden in de tweede kwalificatieronde van de Europa League. Maar wie weet had er nog wel meer in gezeten voor de ploeg van Adrie Koster.

De Tilburgers draaiden afgelopen seizoen heel stabiel, versloegen clubs als Ajax, AZ en PSV en speelden verzorgd en aanvallend voetbal. "Het geheim van Willem II is, dat het ontzettend rustig is binnen de club", zegt Arjan Swinkels over zijn oude club.

Maar wat gaat er deze zomer gebeuren in Tilburg? Eerste doelman Timon Wellenreuther gaat weg bij Willem II, maar verder is er nog weinig beweging. "Bekend is dat er nog twee jongens van Bayern München II komen", stelt Willem II-watcher Fabian Eijkhout. "En natuurlijk zal er wat interesse komen voor de sterkhouders. Denk bijvoorbeeld aan Pol Llonch. Maar als er weinig tot niets weggaat, dan denk ik niet dat er heel veel bij gaat komen."

