Politie breidt zoektocht naar getuigen uit na ontvoering en gewapende overval

Er is nog altijd geen goed signalement van de daders van een ontvoering en gewapende overval in de Irenestraat in Cuijk, in de nacht van zaterdag op zondag. De politie heeft bij alle mensen in de straat formulieren in de bus gedaan met een getuigenoproep.

Wel heeft de politie inmiddels een wat beter beeld van wat er nu precies is voorgevallen afgelopen weekend. De bewoner van het huis aan de Irenestraat zou rond middernacht buiten hebben staan roken toen er een auto bij hem stopte met vier mannen erin. Hij kreeg een klap en werd de auto in gesleurd. Daar zou hij zijn bedreigd met een vuurwapen.

Nadat de mannen een poosje rondreden door de buurt, kwamen ze terug bij het huis. Daar stapten twee van de daders uit. De broer van het eerste slachtoffer en een 26-jarige vriend die ook aanwezig was, deden open en de twee daders drongen daarop het huis binnen.

Ook in het huis dreigden de mannen met een vuurwapen. De broer van het eerste slachtoffer werd geslagen en de vriend vluchtte het huis uit. De daders namen uiteindelijk een geldbedrag mee. De politie denkt dat ze weer in de auto zijn gestapt die nog klaar stond. Het eerste slachtoffer is toen vrijgelaten.

Beide broers zijn gewond geraakt en in het ziekenhuis behandeld. Er is geen signalement van de daders en ook is nog onduidelijk in wat voor auto’s ze reden.

