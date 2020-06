Smeulende Peelbrand na maanden onder controle, rookoverlast neemt af

Stijn blust een rokend gedeelte op de Peel (foto: Alice van der Plas).

De smeulende brand in de Deurnese Peel is nu ook onder controle, zo meldt de gemeente dinsdag. Vanaf het einde van deze week wordt er niet meer actief geblust. Bijna twee maanden na het bestrijden van de enorme natuurbrand, was de brandweer nog bezig met kleine, nasmeulende vuurtjes.

Met speciale voertuigen en waterkanonnen werd het vuur zeven dagen per week bestreden. De fikse regenbui van afgelopen vrijdag en de inzet van Staatsbosbeheer zorgde dat het vuur na een lange strijd helemaal onder controle was. "Het belangrijkste is dat de rookoverlast voor de bewoners flink is afgenomen", vertelt een woordvoerder.

Op maandag 20 april brak de enorme brand in de Peel uit. Drie dagen later was het vuur onder controle, maar er waren dus nog weken nodig om het vuur helemaal te bedwingen. Dinsdag en woensdag wordt nog actief geblust. Zij zijn met vooral bezig aan de zuidkant van het gebied, bij de Soeloopkade en iets noordelijker bij de 'vlakte van Minke'.

Het betekent niet dat alle controle uit het gebied is verdwenen. "Staatsbosbeheer blijft de situatie goed in de gaten houden", verzekert de gemeente. Zodra er een nieuwe smeulhaard wordt ontdekt, wordt daar actie op ondernomen. De brandweer blijft elke dag de weersomstandigheden in de gaten houden. Er zijn mogelijk wel nog ondergrondse haarden.

Blijf weg

De gemeente ziet bezoekers nog altijd liever gaan dan komen. "Je hebt een hoop zwartgeblakerde stukken, waar het niet verstandig is om te komen", vervolgt de woordvoerder. Het verzoekt blijft om paden en wegen vrij te houden, voor als brandweerinzet weer nodig is. Daarom publiceerde Deurne eerder een 360-gradenfoto van de schade.