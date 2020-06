Celstraf Jos de G. voor verkrachten en doden Nicole van den Hurk blijft staan, op 4 maanden na

Jos de G. en Nicole van den Hurk

De 12 jaar cel die Jos de G. eerder kreeg opgelegd vanwege het verkrachten en doden van de 15-jarige Nicole van den Hurk, blijft nagenoeg in stand. Dat maakte de Hoge Raad dinsdagmiddag bekend. De G. was in beroep gegaan. Hij heeft nu vier maanden strafvermindering gekregen, omdat de procedure lang heeft geduurd.

Nicole van den Hurk verdween in de vroege ochtend van 6 oktober 1995. Anderhalve maand later werd haar lichaam gevonden in de bossen tussen Mierlo en Lierop. De zaak bleef lang onopgelost, totdat De G. in 2014 via een DNA-match in beeld kwam.

Ontkenning

De rechter vond alleen de verkrachting bewezen en legde De G. vijf jaar cel op. In hoger beroep kwam het gerechtshof in Den Bosch tot andere inzichten en vond ook het bewijs voor doodslag geleverd en legde hem twaalf jaar cel op. De G. heeft altijd ontkend. Hij ging in cassatie bij de Hoge Raad omdat hij en zijn advocaten vonden dat hij geen eerlijk proces heeft gehad.

Met de uitspraak van de Hoge Raad is veroordeling voor De G. nu definitief.

