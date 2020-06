Vijfde verdachte opgepakt voor gewapende overval in Oss

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision Mediaprodukties

De politie heeft maandagochtend opnieuw een verdachte aangehouden in verband met de gewapende overval in Oss, begin april. Het gaat om een 22-jarige man uit Berkel Enschot. Hij is de vijfde verdachte die is opgepakt.

Janneke Bosch Geschreven door

De verdachte werd aangehouden toen hij met zijn auto onderweg was. Hij wordt verhoord over zijn aandeel in de zaak.

Overval

De overval gebeurde op zaterdagavond 4 april. Een 55-jarige man werd overvallen in zijn woning in Oss, door drie personen. Ze dreigden met een vuurwapen en eisten geld en spullen. De man verzette zich en er ontstond een worsteling.

Uiteindelijk wist het slachtoffer de gang van zijn huis te bereiken en de daders gingen er via de voordeur vandoor. Ze maakten een paar spullen buit.

Minderjarige meisjes

Eind mei werden er al twee minderjarige meisjes aangehouden in deze zaak. Begin juni werden ook een 21-jarige man uit Tilburg en een 20-jarige man uit Udenhout opgepakt. De man uit Berkel Enschot brengt het totaal nu dus op vijf verdachten.

De politie onderzoekt nog wat hun rollen precies zijn. Het onderzoek is nog bezig.

LEES OOK: