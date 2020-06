Fer is wereldberoemd in Griekenland door mini-Santorini, Griekse media hangen dagelijks aan de lijn

Fer Geerts is op slag wereldberoemd in Griekenenland (foto: Erik Peeters)

“De telefoon gaat de hele dag door. Ik heb net een Engelse tabloid te woord gestaan. Jullie hebben wel wat losgemaakt allemaal. Ik heb het drukker dan ooit en dat was eigenlijk niet de bedoeling.” Gelukkig kan Fer Geerts (67) er nog steeds om lachen. Omroep Brabant besteedde ondanks aandacht aan het nagebouwde Griekse eiland van Fer en sindsdien staat hij volop in de belangstelling van binnen- en buitenlandse media.

Griekse kranten schreven paginavullende verhalen aangevuld met foto’s over de bijzondere Nederlander uit Bergen op Zoom. Ze konden er amper over uit dat hij een klein stukje Griekenland zo mooi in een maquette heeft nagebouwd. ‘In zijn bekwame handen hebben de huizen, de kerken, de steegjes en de balkons vorm en kleur gekregen met verbazingwekkende details’ schrijft de landelijke krant Kathimerini.

'Grieken voelen zich vereerd'

'Nederlander die verlangt naar Griekenland maakt mini Santorini', kopt de Greek Reporter. Ook de Naxos Press en de Santorini Press prijzen de Nederlander voor zijn Santorini-maquette. “Ze voelen zich vereerd dat iemand uit Nederland dit zo heeft nagemaakt.

Voor de mensen daar is het een hot item omdat buitenlandse toeristen heel belangrijk”, vertelt Fer, die nog steeds wat beduusd is door de overweldigende reacties na de publicatie bij Omroep Brabant.

Fer staat prominent in de Griekse NaxosPress

Er is ook veel belangstelling vanuit Nederland voor het kunstwerk. RTL, Hart van Nederland, Omroep Max en Man bijt Hond; allemaal willen ze een interview met Fer. Maar vooral in zijn geliefde Griekenland is Fer nu wereldberoemd. Óf hij er ooit nog wel over straat kan? "Nou ik sta nog wel in mijn schoenen hoor, maar ik verwacht eigenlijk ook nog interesse uit China en België."

Santorini in de achtertuin van Fer (foto: Erik Peeters).

Het liefst zou hij zo snel mogelijk weer naar Griekenland op vakantie gaan met zijn vrouw Will. Door alle media aandacht heeft hij een aanbod gekregen voor een vakantie in een luxe appartement op Santorini. “Tot 1 juli zit Griekenland nog op slot. Ik twijfel of we daarna nog gaan. Ik kan ook lekker hier in de omgeving fietsen.”

Kijk hieronder de video die Omroep Brabant eerder maakte over de maquette van Fer nog een keer terug.

