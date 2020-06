Noodweer trekt over Brabant, straten in Chaam, Nieuwkuijk en Vlijmen staan compleet blank

Wachten op privacy instellingen... De Kerkstraat in Nieuwkuijk. Foto: Karin de Gouw De Nassaulaan in Vlijmen. Foto: Clenn van Hout. De Nassaulaan in Vlijmen. Foto: Clenn van Hout. Jan Steenstraat in Vlijmen, Foto: Carin Dekkers Foto: Daniël Elst Foto: Daniël Elst De Jonkheer de la Courstraat in Vlijmen (Foto: Carin Dekkers). Volgende Vorige 1/8 Wateroverlast Nieuwkuijk

Hevige onweersbuien hebben dinsdag in verschillende plaatsen voor veel overlast gezorgd. Zo liepen straten in onder meer Chaam, Nieuwkuijk en Vlijmen helemaal onder water. De brandweer moest op veel plekken bijspringen om water weg te pompen.

Malini Witlox Geschreven door

Dinsdagavond rond half acht trok een enorme bui over Chaam en zette daar de straten onder water.

Wachten op privacy instellingen...

Bij verschillende huizen en bedrijven in bijvoorbeeld Nieuwkuijk en Vlijmen liep dinsdagmiddag het vele regenwater binnen. Dat was onder meer het geval bij de hallen van transportbedrijf Van Bijnen in Nieuwkuijk. "We hebben genoeg water", zegt een medewerker, maar hij wil verder niet ingaan op de omvang van de problemen.

'Venetië in Vlijmen'

Clenn van Hout woont in de Nassaulaan in Vlijmen. Hij woont op de tweede verdieping dus hoefde niet te vrezen voor overlast in zijn huis. "Maar het ging hier compleet los. Alsof het Venetië was in Vlijmen. Het ging echt tekeer, de straten stonden vol. Wonderbaarlijk hoe snel het daarna weer verdween."

Van Hout: "De gemeente heeft hier vlakbij een stuk grond, waarvan ze nog niet zeker wisten of ze er een vijver van wilden maken. Dat is nu helemaal volgestroomd. Die vijver is klaar."

Water in de gang

Bij de huizen in de Kerkstraat in Nieuwkuijk kwam het water in golven binnen als er een auto door de straat rijdt, vertelt Cees van Schilt. Hij werd gebeld door zijn dochter die in de straat woont. "Ze probeerde met handdoeken het water tegen te houden, maar dat stond al halverwege de gang."

De brandweer is ook te hulp geschoten (Foto: Iwan van Dun).

Wielen auto in het water

Carin van Acquoij zag het water in de Deken van Baarstraat in Vlijmen steeds verder stijgen. "Rond half vier begon het een half uur lang heel hard te regenen. Het water stond ineens heel hoog."

Haar woning liep geen gevaar. "We wonen wat verder van de straat af, er passen op de oprit twee auto's en de achterste auto stond met de wielen in het water. Maar bij de overburen stond het water tot aan de drempel. We hebben een brede straat met groenstrook en stoep. De struiken zag je nog wel maar de stoep stond onder water."

Bomen

In het verleden is de straat gerenoveerd om wateroverlast te voorkomen. "Er stonden oude bomen die de wateroverlast volgens de gemeente erger maakten Sinds die weg zijn, is het niet meer voorgekomen dat het onderliep. Maar lag dat aan het weer of aan het weghalen van die bomen?"

In Vlijmen zijn volgens Van Acquoij verschillende straten afgesloten vanwege de wateroverlast. "Het water bij ons in de straat is gelukkig net weer weggelopen."

Wachten op privacy instellingen...