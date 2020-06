Straten in Vlijmen, Tilburg, Chaam, Nieuwkuijk, Goirle ondergelopen: [FOTO'S + VIDEO'S]

Hevige onweersbuien hebben dinsdag in verschillende plaatsen voor veel overlast gezorgd. Zo liepen straten in onder meer Chaam, Tilburg, Goirle, Nieuwkuijk en Vlijmen helemaal onder water. De brandweer moest op veel plekken bijspringen om water weg te pompen.

Het noodweer trof niet heel Brabant even hard. In Bergen op Zoom zat 16 millimeter in de regenmeter. In Tilburg was dat 29 millimeter, aldus Buienradar.