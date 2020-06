Coronanieuws: Brabanders hebben vaker antistoffen en erfelijke aanleg bepaalt hoe ziek je wordt

Bloeddonoren uit Brabant en Limburg hebben vaker antistoffen in hun bloed (foto: Pexels). Zo zag de grote zaal van het Muziekgebouw Eindhoven er voor de coronatijd uit. Volgende Vorige 1/2 Bloeddonoren uit Brabant en Limburg hebben vaker antistoffen in hun bloed (foto: Pexels).

In dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis.

De voornaamste feiten op een rij:

In de afgelopen 24 uur zijn er 132 besmettingen bijgekomen in het hele land.

In Brabant zijn er in totaal 9651 mensen besmet (geweest) met het virus.

Brabanders hebben een stuk vaker antistoffen tegen het coronavirus in hun bloed dan inwoners van andere provincies.

Landelijk gezien zijn er 4 sterfgevallen bijgekomen en 3 ziekenhuisopnames.

De werkloosheid in Nederland is, mede als gevolg van de coronacrisis, opgelopen tot 3,6 procent van de beroepsbevolking.

Door de coronacrisis gaan het komende anderhalf jaar bijna achtduizend bedrijven in Nederland failliet.

18.38

De genen bepalen mede hoe ziek iemand wordt van het coronavirus. Bepaalde plekken in het DNA kunnen ervoor zorgen dat mensen bevattelijker zijn voor het virus. Dit hebben onderzoekers van onder meer de Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen ontdekt, zo meldt het ANP.

De onderzoekers deden mee aan een internationale studie, die ook in Italië en Spanje is uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn donderdag verschenen in het wetenschapsblad New England Journal of Medicine. De ontdekking kan misschien helpen bij het vinden van een medicijn.

Voor het Groningse onderzoek Lifelines was al het DNA beschikbaar van tienduizenden noorderlingen. Zij vullen elke twee weken een vragenlijst over hun gezondheid in. De onderzoekers kunnen de antwoorden vergelijken met het genetisch materiaal om patronen te zoeken.

17.16

Eliška Slováková uit Eindhoven kroop achter haar naaimachine en heeft duizend mondkapjes gemaakt voor kwetsbare mensen en professionals in vitale beroepen. De van oorsprong Tsjechische designer verkocht mondmaskers via haar website en voor elk verkocht masker doneerde ze er drie.

De mondkapjes gingen naar verschillende vluchtelingencentra, dierenarts-, fysiotherapie- en verloskundigenpraktijken en organisaties als Zusters van Moeder Teresa en Ervaring die Staat.

Eliška Slováková doneerde mondkapjes.

15.54

Brabanders hebben een stuk vaker antistoffen tegen het coronavirus in hun bloed dan inwoners van andere provincies. Dit constateert bloedbank Sanquin uit een nadere analyse van de ruim 7000 bloedmonsters die tussen 9 en 18 mei zijn getest. In het midden en het oosten van Brabant en in Limburg bleek tussen de 8 en 10 procent van de onderzochte monsters antistoffen te bevatten.

14.53

In Brabant zijn er in totaal 9651 mensen besmet (geweest) met het virus, meldt het RIVM. Dat zijn er 14 meer dan woensdag. In de provincie zijn er in totaal 1531 sterfgevallen gemeld.

14.04

In de afgelopen 24 uur zijn er 132 nieuwe personen in het land positief getest op COVID-19. Dit meldt het RIVM. Drie mensen zijn vanwege het virus in het ziekenhuis opgenomen (geweest). Er zijn 4 sterfgevallen bijgekomen sinds woensdag. Het totaal aantal besmettingen is opgelopen tot 49.319. Het dodental staat inmiddels op 6078.

Grafiek van het aantal coronadoden:

13.12

De zingende zusjes van OG3NE gaan langzamerhand weer wat meer naar buiten. Ze stoppen daarom met hun 'Home Isolation Video's'. De laatste is donderdagmiddag online gezet.

11.58

Het Muziekgebouw in Eindhoven kan met inachtneming van de coronavoorschriften de komende tijd 401 bezoekers toelaten in de grote zaal. Dat blijkt uit onderzoek van de Technische Universiteit Eindhoven, met wiskundige simulaties. Met twee voorstellingen per avond kan dan zeventig procent van de capaciteit worden benut zonder dat een stoel meer dan één keer op een avond wordt verkocht. Volgens directeur Wim Vringer van Muziekgebouw Eindhoven, biedt dit een goed perspectief op de toekomstige exploitatie van de concertzalen. “Dit geeft ons het volle vertrouwen om bezoekers weer veilig van onze concerten te laten genieten."

11.54

Door de coronacrisis maken minder mensen in Nederland gebruik van langdurige zorg. Veel mensen zijn overleden en het aantal nieuwe aanvragen is sterk gedaald. Het aantal mensen dat langdurige zorg krijgt, is met 2465 gedaald ten opzichte van voor de corona-uitbraak. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit.

11.53

Het aantal Nederlandse reizigers dat door de coronamaatregelen is gestrand in Marokko en graag terug wil naar Nederland ligt nu op enkele honderden. Dat zegt een woordvoerder van het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) tegen het ANP. Marokko deed in maart de grenzen dicht wegens het coronavirus. Buitenlanders mochten aanvankelijk niet uit het land vertrekken. Pas eind april begonnen de eerste repatriëringsvluchten weer.

10.48

Een persoon die de demonstratie op de Dam in Amsterdam op 1 juni bijwoonde, is besmet met het coronavirus, bevestigt de GGD. Volgens een woordvoerster had de betoger op het moment dat hij of zij bij het protest was nog geen klachten en heeft die dus geen anderen kunnen besmetten. Ook is niet duidelijk of de bron van de besmetting op de Dam ligt. Dat de demonstrant het coronavirus heeft, kwam naar voren in een bron- en contactonderzoek van een ander iemand.

10.18

Door de coronacrisis gaan het komende anderhalf jaar bijna achtduizend bedrijven in Nederland failliet, inclusief eenmanszaken. Dat verwacht kredietverzekeraar Coface. Dat komt neer op een stijging van het aantal bedrijfsfaillissementen met 36 procent, in vergelijking met de voorgaande periode van achttien maanden. Coface stelt dat de versoepeling van de maatregelen tegen het coronavirus niet opweegt tegen de schadelijke impact van de quarantainemaatregelen op de wereldwijde economische groei.

08.41

Hoewel automobilisten weer ouderwets veel kilometers lijken te maken, blijven files grotendeels uit. Volgens directeur Jorn de Vries van Flitsmeister, een veelgebruikte verkeersapp, komt dit doordat mensen nu meer verspreid de weg op gaan. "Normaal ging iedereen tussen zeven en negen uur de weg op. Mensen die thuis kunnen werken, beginnen thuis en stappen dan bijvoorbeeld om tien uur in de auto omdat het toch prettig is om collega's of klanten face-to-face te zien."

08.06

De meer dan twee miljoen mensen met een beperking of chronische aandoening vormen een vergeten groep als het gaat om de versoepelingen van de coronaregels. Dat vindt de belangenorganisatie Ieder(in). Veel chronisch zieken in risicogroepen sluiten zich op in huis, laat de organisatie weten. En blinden, slechtzienden en mensen in een rolstoel kunnen zich niet goed houden aan de gevraagde anderhalve meter afstand.

07.10

Het CDA en de ChristenUnie willen dat het kabinet negen miljoen euro uittrekt voor structurele steun aan voedselbanken. Dat geld moet onder meer worden gebruikt voor wervingscampagnes om meer vrijwilligers aan te trekken. Volgens de partijen is de rol van voedselbanken als gevolg van de coronacrisis verder toegenomen. "Met de economisch zware tijden die we tegemoet gaan, zullen meer mensen een beroep gaan doen op de voedselbank", benadrukt CDA-Kamerlid Evert Jan Slootweg.

07.00

Om de 'kaalslag' op de arbeidsmarkt als gevolg van de coronacrisis aan te pakken, is 750 miljoen euro extra nodig. Dat geld moet worden gebruikt om mensen weer aan het werk te helpen. Dat kan deels door omscholing, maar ook door loopbaanbegeleiding. Dat staat in het Deltaplan Werk van OVAL, branchevereniging voor duurzame inzetbaarheid.

06.38

De werkloosheid in Nederland is, mede als gevolg van de coronacrisis, opgelopen tot 3,6 procent van de beroepsbevolking van 3,4 procent een maand eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het aantal mensen met een betaalde baan sinds maart met 201.000 gedaald. Kenners hielden in doorsnee rekening met een stijging van de werkloosheid tot 4,2 procent.

05.23

Het aantal WW-uitkeringen is in de drie maanden dat de maatregelen tegen het coronavirus van kracht zijn met ruim een kwart gestegen. Vooral jongeren met flexibel arbeidscontract worden hard geraakt door de crisis, meldt uitkeringsinstantie UWV. In totaal keerde de instantie in mei aan 301.000 mensen in Nederland WW uit, terwijl dat er in februari nog 240.000 waren.

03.30

Afgevaardigden van alle clubs uit de eredivisie en eerste divisie komen donderdagmiddag bijeen in Zeist voor een algemene vergadering betaald voetbal. Ze praten onder meer over de toekomst van de bedrijfstak na de uitbraak van het coronavirus.

03.30

Luchtvaartmaatschappij Transavia gaat vanaf donderdag naar meer Europese bestemmingen vliegen. Sinds begin deze maand vloog het bedrijf naar zes bestemmingen in Zuid-Europa, daar komen er nu bijna tien bij. Tegelijkertijd gaat ook Flixbus weer rijden in Nederland, voornamelijk naar België en Duitsland.

00.01

De armoede in Nederland zal in de toekomst met een kwart toenemen als er geen andere maatregelen worden getroffen. Die toename is waarschijnlijk nog groter als de gevolgen van de coronacrisis duidelijk zijn, melden het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

