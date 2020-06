Coronanieuws: werkloosheid loopt door coronacrisis op tot 3,6 procent

Archieffoto: Karin Kamp

De werkloosheid in Nederland is, mede als gevolg van de coronacrisis, opgelopen tot 3,6 procent van de beroepsbevolking. Een maand eerder was dat nog 3,4 procent. Het aantal WW-uitkeringen is met ruim een kwart gestegen in de drie maanden dat de coronamaatregelen van kracht zijn. In dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis.

De voornaamste feiten op een rij:

In Brabant werden er woensdag 9637 coronabesmettingen gemeld, dat zijn er 22 meer dan dinsdag .

Er liggen 53 patiënten in de Brabantse ziekenhuizen, van wie dertien op de intensive care.

08.41

Hoewel automobilisten weer ouderwets veel kilometers lijken te maken, blijven files grotendeels uit. Volgens directeur Jorn de Vries van Flitsmeister, een veelgebruikte verkeersapp, komt dit doordat mensen nu meer verspreid de weg op gaan. "Normaal ging iedereen tussen zeven en negen uur de weg op. Mensen die thuis kunnen werken, beginnen thuis en stappen dan bijvoorbeeld om tien uur in de auto omdat het toch prettig is om collega's of klanten face-to-face te zien."

08.06

De meer dan twee miljoen mensen met een beperking of chronische aandoening vormen een vergeten groep als het gaat om de versoepelingen van de coronaregels. Dat vindt de belangenorganisatie Ieder(in). Veel chronisch zieken in risicogroepen sluiten zich op in huis, laat de organisatie weten. En blinden, slechtzienden en mensen in een rolstoel kunnen zich niet goed houden aan de gevraagde anderhalve meter afstand.

07.10

Het CDA en de ChristenUnie willen dat het kabinet negen miljoen euro uittrekt voor structurele steun aan voedselbanken. Dat geld moet onder meer worden gebruikt voor wervingscampagnes om meer vrijwilligers aan te trekken. Volgens de partijen is de rol van voedselbanken als gevolg van de coronacrisis verder toegenomen. "Met de economisch zware tijden die we tegemoet gaan, zullen meer mensen een beroep gaan doen op de voedselbank", benadrukt CDA-Kamerlid Evert Jan Slootweg.

07.00

Om de 'kaalslag' op de arbeidsmarkt als gevolg van de coronacrisis aan te pakken, is 750 miljoen euro extra nodig. Dat geld moet worden gebruikt om mensen weer aan het werk te helpen. Dat kan deels door omscholing, maar ook door loopbaanbegeleiding. Dat staat in het Deltaplan Werk van OVAL, branchevereniging voor duurzame inzetbaarheid.

06.38

De werkloosheid in Nederland is, mede als gevolg van de coronacrisis, opgelopen tot 3,6 procent van de beroepsbevolking van 3,4 procent een maand eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het aantal mensen met een betaalde baan sinds maart met 201.000 gedaald. Kenners hielden in doorsnee rekening met een stijging van de werkloosheid tot 4,2 procent.

05.23

Het aantal WW-uitkeringen is in de drie maanden dat de maatregelen tegen het coronavirus van kracht zijn met ruim een kwart gestegen. Vooral jongeren met flexibel arbeidscontract worden hard geraakt door de crisis, meldt uitkeringsinstantie UWV. In totaal keerde de instantie in mei aan 301.000 mensen in Nederland WW uit, terwijl dat er in februari nog 240.000 waren.

04.52

Er rolt vanaf dit najaar een golf aan faillissementen door Nederland. Het komende anderhalf jaar zullen er bijna achtduizend bedrijven omvallen. Dat is inclusief eenmanszaken. Ter vergelijking: in 2019 gingen er 3792 op de fles. Dat meldt kredietverzekeraar Coface in een rapport, waar Trouw over schrijft.

03.30

Afgevaardigden van alle clubs uit de eredivisie en eerste divisie komen donderdagmiddag bijeen in Zeist voor een algemene vergadering betaald voetbal. Ze praten onder meer over de toekomst van de bedrijfstak na de uitbraak van het coronavirus.

03.30

Luchtvaartmaatschappij Transavia gaat vanaf donderdag naar meer Europese bestemmingen vliegen. Sinds begin deze maand vloog het bedrijf naar zes bestemmingen in Zuid-Europa, daar komen er nu bijna tien bij. Tegelijkertijd gaat ook Flixbus weer rijden in Nederland, voornamelijk naar België en Duitsland.

00.01

De armoede in Nederland zal in de toekomst met een kwart toenemen als er geen andere maatregelen worden getroffen. Die toename is waarschijnlijk nog groter als de gevolgen van de coronacrisis duidelijk zijn, melden het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

