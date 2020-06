Nu nog een oase van rust, maar straks staan de kampeerplekken van Staatsbosbeheer helemaal vol

Groepscampings van Staatsbosbeheer zijn razendpopulair. vergroot

Het is nu nog een oase van rust in de bossen bij Wanroij. Het grote veld waar normaal in de zomer scoutinggroepen bivakkeren is nu nog helemaal leeg. Maar deze zomer staat het alle dagen vol. "Met groepen bij Staatsbosbeheer logeren is razendpopulair", zegt boswachter Janneke de Groot.

Ferenc Triki en Jan Peels Geschreven door

Nu veel mensen in coronatijd het zekere voor het onzekere nemen en in eigen land op vakantie gaan, loopt het storm bij de kampeerplekken bij de boswachter. Dat merkt boswachter Janneke de Groot in Wanroij. "Vooral bij de groepskampeerplekken loopt het storm. Onze mailbox stroomt over van de aanvragen", vertelt Janneke op een open plek in het bos bij Wanroij.

Handen wassen

Vrijdag gaan de gewone kampeerterreinen van Staatsbosbeheer weer open. Met 70 standplaatsen is de natuurcamping in Sint Anthonis een van de grootste van Nederland. De afgelopen tijd kon je er al wel kamperen, maar moest je zelf je sanitair regelen. De toiletgebouwen zijn nu ook weer open en bij alle kraantjes in het bos staan zeepflesjes en bordjes dat je extra je handen moet wassen.

De vuurplaats is vanwege de coronamaatregelen en de droogte dicht. "Mensen gaan hier te dicht bij elkaar rond het vuur zitten en bovendien is vuur nu veel te gevaarlijk in de natuur", vertelt Janneke.

Vanaf 1 juli gaan ook de groepsaccommodaties open. In de bossen bij Wanroij zijn twee grote plekken waar bij elkaar 200 kampeerders kunnen slapen. "Normaal komen er vooral scoutinggroepen, maar dit jaar is er heel veel belangstelling van families en vriendengroepen. We hebben helaas al heel vaak nee moeten verkopen als er een groep wilde reserveren."

'Van Maleisië naar Wanroij'

Loukie van Lennep uit Den Haag wilde eigenlijk half juli met een groep van 45 vrienden naar de groepskampeerlocatie in Wanroij. Maar helaas: vol. "Dat is heel erg jammer. Ik dacht eerst dat het niet zou kunnen vanwege corona. Toen ik begreep dat het wel kon, was het al volgeboekt."

De groep probeert elk jaar een weekendje weg te boeken op een natuurcamping. "Er komen speciaal vrienden over uit Maleisië en om het jaar uit Costa Rica. Het is een soort van reünie. Dit jaar zouden we voor het eerst naar Wanroij gaan, maar we hebben inmiddels gelukkig iets anders gevonden.’’

"Je kan toch nog altijd even informeren of er nog een plekje is", zegt boswachter Janneke. "Wie weet zeggen er wel groepen op het laatste moment af."

Piet en Stein laten zien waarom het zo leuk is om met een grote groep te kamperen:

Wachten op privacy instellingen...