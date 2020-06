Groot drugslab ontdekt in afgebrande loods in Wouwse Plantage

De uitgebrande loods in Wouwse Plantage (foto: Christian Traets/SQ Vision Mediaprodukties).

De politie heeft donderdagochtend een groot drugslab ontdekt in een afgebrande loods in Wouwse Plantage. Door het vuur is er weinig meer over van het lab aan de Mariabaan.

Onbekend is nog welke drugs werden geproduceerd, dat wordt nog onderzocht. "Het drugslab is nu pas ontdekt, omdat we er door bluswerkzaamheden lang niet in konden", verklaart een politiewoordvoerder.

Een grote loods van zo'n honderd bij twintig meter werd dinsdagnacht door brand verwoest. Het vuur ontstond rond half twee. Er raakte niemand gewond. Een grote rookpluim was tot in de verre omtrek te zien.

Foto: Christian Traets/SQ Vision Mediaprodukties)

Het is onduidelijk of de brand door het drugslab is ontstaan. Ook is onduidelijk of gevaarlijke stoffen aanwezig waren in het pand. "De precieze grootte van het lab is lastig in te schatten, omdat er weinig meer van over is", vervolgt de politiewoordvoerder.

De politie heeft nog niemand aangehouden. De restanten van het lab worden donderdagmiddag opgeruimd door de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen van de politie.

Beelden van dinsdagnacht:

