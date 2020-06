Eén puntje tekort voor subsidie: ‘Alsof je vierde wordt op Olympische Spelen’

Rapper en zanger Typhoon bij festival Lazy Listeners van Watershed.

Ze vallen net buiten de boot. Literatuurclub Watershed in Eindhoven mist één punt voor de subsidie van 65.000 euro. "Dit is de zuurste uitslag mogelijk", reageert zakelijk leider Stan van Herpen. Het voortbestaan van de stichting en de hele literatuur in Brabant staat met de afwijzing op de tocht.

De provincie werkt met een puntensysteem om geld toe te kennen aan culturele organisaties. Er is vanuit Brabant en de vier grote gemeenten tien miljoen euro beschikbaar en dat geld is op.

"Dit is het zelfde gevoel als vierde worden op de Olympische Spelen", zegt Van Herpen een uur na het horen van het slechte nieuws. "Een derde van onze subsidie valt weg. De kans is groot dat we volgend jaar moeten stoppen."

Watershed geeft literatuur een podium in Eindhoven. Ze organiseert kleinschalige voorstellingen voor een tiental mensen maar ook voorstellingen in het Parktheater met zo’n vijf- tot zeshonderd man publiek. "Zo hebben we het jaarlijkse festival Lazy Listeners. Een mix van literatuur, muziek en theater", vult Van Herpen aan.

Verder verzorgen ze een podcast waar volgens de zakelijk leider tienduizend mensen naar luisteren. "En omdat we ook talent een kans geven zijn onze inkomsten laag."

De stichting is dus afhankelijk van de subsidie van de gemeente, het landelijke fonds en de provincie. "We moeten al vijf jaar knokken om overeind te blijven", zegt een bezorgde Van Herpen. "Nu de subsidie wegvalt, moeten we bij onszelf nagaan of we dit nog wel willen."

De zakelijk leider kan nog niet bevatten dat Watershed bij de gemeente een positief advies krijgt en dat ze vervolgens bij de provincie door het ijs zakt. "Dit zagen we echt niet aankomen." Ook niet nu Forum voor Democratie in het bestuur zit. Dat staat namelijk los van het advies van de commissie. "Alleen hoeven we nu niet te hopen dat de budgetten voor cultuur omhoog gaan en wij dus wel geld krijgen."

Van Herpen maakt zich zorgen over de literatuur in Brabant. Want ook de collega’s in Tilburg krijgen geen subsidie meer vanuit de provincie. "Het draagvlak voor literatuur in Brabant lijkt helemaal weg", concludeert Van Herpen na het zien van de verdeling van het geld.

Bij Watershed hebben ze zitten rekenen. Er is nog een kleine 30.000 euro over uit de subsidiepot van Brabant. "Dat is de helft van wat wij nodig hebben. Als we dat krijgen zijn we nog niet helemaal weg."

Twee jaar geleden gaf rapper en schrijver Akwasi een literaire voorstelling bij Watershed:

