Meer regen in 24 uur dan normaal in een maand: grote verschillen in Brabant

In Helmond is tussen woensdagochtend en donderdagochtend 89 millimeter regen gevallen. Dat blijkt uit cijfers van het KNMI. Dat is meer regen in 24 uur dan er normaal in een hele maand valt.

De regenkaart van woensdag.

Het valt op dat het vooral in Noordoost-Brabant en ook in delen van West-Brabant veel minder heeft geregend dan in Zuidoost- en Midden-Brabant.

De enorme hoosbuien in Helmond zorgden ervoor dat straten en huizen onderliepen. Uit die hele regio kwamen dan ook meldingen van wateroverlast en schade. De tunnel onder het station van Helmond stond helemaal blank.

Dinsdagavond viel er juist in delen van Midden- en West-Brabant de meeste regen.

