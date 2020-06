Uitslaande brand bij Huijbregts Groep in Helmond is onder controle

1/7 Grote brand bij Huijbregts Foodgroup in Helmond

Er woedde een zeer grote brand in het pand van Huijbregts Groep aan de Vossenbeemd in Helmond. De vlammen sloegen donderdagavond uit het dak. Rond tien uur werd het sein brandmeester gegeven. De brandweer verwacht nog enkele uren bezig te zijn met het nablussen van de brand.

Op het moment van de brand was er niemand in het pand aanwezig. Er is dan ook niemand bij de brand gewond geraakt.