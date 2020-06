Politie schiet man in zijn been die loopt te zwaaien met een groot mes

Wachten op privacy instellingen... Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties Volgende Vorige vergroot 1/3 Politie schiet man in benen

De politie heeft donderdagavond in Eindhoven een 42-jarige man in zijn been geschoten. De Eindhovenaar liep op de Emmasingel met een groot mes te zwaaien. De man zou kort daarvoor voorbijgangers hebben bedreigd.

Volgens de politie weigerde hij het mes ondanks herhaaldelijke waarschuwingen weg te leggen, ook nadat er enkele waarschuwingsschoten waren gelost. Daarop voelde een agent zich genoodzaakt de Eindhovenaar in het onderbeen te schieten.

Direct erna is er volgens de politie eerste hulp verleend. Het slachtoffer is daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hij ligt daar nog steeds en is aangehouden voor verder onderzoek.

De rijksrecherche gaat volgens de voorschriften onderzoek doen naar de politieschoten. De politie is op zoek naar getuigen.

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties vergroot