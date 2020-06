Motorrijder zwaargewond op A59 bij Den Bosch, traumahelikopter landt op snelweg

Foto: Bart Meesters/SQ Vision Mediaprodukties vergroot

Bij een ongeluk op de verbindingsweg van de A59 naar de A2 richting Den Bosch is een motorrijder vrijdagochtend zwaargewond geraakt. Het slachtoffer verloor vermoedelijk de macht over het stuur in een bocht en belandde in de berm. Meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Een traumahelikopter landde op de snelweg.

Sandra Kagie & Karin Kamp Geschreven door

De verbindingsweg naar de A2 was enige tijd dicht, het verkeer richting Den Bosch werd omgeleid vanaf knooppunt Hooipolder via de A27, A15 en A2, via Gorinchem/Nijmegen.

De motorrijder ging onderuit in een bocht. De motor vloog tegen de vangrail, de man kwam op de weg terecht. Omstanders verleenden eerste hulp. Het medisch personeel van de traumahelikopter nam het daarna over. Daarna is het slachtoffer per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk zorgde voor een lange file op de A59.

Wachten op privacy instellingen...